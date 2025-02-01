رغم فوائده.. فيتامين قد يعرض حياتك للخطر

وأشارت الدراسة إلى أن التسمم بفيتامين "بي 6" قد يؤدي إلى تلف الأعصاب، مما يسبب أعراضاً مثل الخدر، الوخز، وصعوبة المشي أو الحركة.وأفادت بعض الحالات بأن الأشخاص المتضررين لم يكونوا على علم بأن المنتجات التي تناولوها تحتوي على هذا الفيتامين.ويحصل معظم الناس على الكمية الكافية من فيتامين "بي 6" من الغذاء، خصوصاً من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، منتجات الألبان، والبيض.