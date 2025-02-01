"التراخوما" يفتك بأعين الإثيوبيين.. ما هو؟

يعاني شيفا من العتامة في قرنيته اليسرى، ما يجعله شديد الحساسية تجاه الضوء، ويضطر للبقاء في منزله متجنبًا الشمس.ومن شدة الألم، مضطراً لاقتلاع رموشه يدويًا لتخفيف المعاناة.قصته ليست حالة فردية، حيث تُعتبر إثيوبيا موطنًا لأكثر من نصف المصابين بالتراخوما على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة العالمية، رغم أنها تبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة.ينتشر مرض التراخوما بشكل كبير في المناطق الفقيرة والريفية، وينتقل عبر ملامسة إفرازات العين أو الأنف المصاب، أو بواسطة الذباب الذي يتنقل بين المرضى.كما أن النساء معرضات بشكل أكبر للإصابة، نظرًا لتفاعلهن المستمر مع الأطفال الذين يعدون بيئة مثالية لانتقال العدوى.ومع مرور الوقت، يتسبب المرض في انقلاب الجفن إلى الداخل، ما يؤدي إلى احتكاك الرموش بالقرنية، مما يسبب ألمًا شديدًا وفقدانًا تدريجيًا للبصر.رغم آلامه المستمرة منذ طفولته، تردد شيفا في الخضوع لعملية جراحية بسبب تجربة والدته التي لم تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد خضوعها للعملية ذاتها.إلا أن حملات التوعية الصحية التي تقودها منظمات غير حكومية مثل "كريستشن بلايند ميشن" ساعدت في إقناعه بضرورة تلقي العلاج.وفي إطار جهود مكافحة المرض، يقوم طبيب العيون جيزاتشو أبيبي بالتوعية بأهمية النظافة الشخصية، مؤكدًا ضرورة غسل الوجه بالمياه النظيفة. لكن المشكلة الكبرى تبقى في نقص المياه النظيفة في القرى الإثيوبية، حيث يضطر السكان إلى السير مسافات طويلة للحصول على الماء الملوث، الذي تشاركه المواشي أيضًا.وتعمل الحكومة والمنظمات الصحية على حفر آبار المياه النظيفة وتوعية السكان بضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للحصول على العلاج المناسب.في الحالات المبكرة، يمكن علاج التراخوما بالمضادات الحيوية أو المراهم. ولكن في الحالات المتقدمة، كما هو الحال مع شيفا، يحتاج المرضى إلى عمليات جراحية لإصلاح الجفن وإيقاف تطور المرض. في مركز صحي صغير يفتقر إلى الكهرباء، خضع شيفا لعملية جراحية استغرقت 30 دقيقة، ليشعر بعدها بتحسن كبير وأمل في استعادة حياته الطبيعية.بحلول نهاية عام 2024، تمكنت 21 دولة، من بينها توغو وغانا، من القضاء على التراخوما كمشكلة صحية عامة. ورغم ذلك، تبقى إثيوبيا في مواجهة صعبة بسبب الظروف المعيشية القاسية.الأطباء يؤكدون أن القضاء على هذا المرض يتطلب تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الوعي الصحي بين السكان، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً، لكنه قابل للتحقيق.