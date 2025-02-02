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هواتف قديمة تُباع بأسعار فلكية‎.. ما السبب؟

منوعات

2025-02-02 | 09:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هواتف قديمة تُباع بأسعار فلكية‎.. ما السبب؟
505 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
قد لا يبدو الأمر كذلك، لكن تيك توك شبه محظور في الولايات المتحدة، فقد دخل قانون يحظر التطبيق حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، ما تسبب باختفائه ليوم واحد في الولايات المتحدة قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح تيك توك تمديدًا لمدة 75 يومًا.

لكن أمر ترامب لا يلغي الحظر فعليًا، ولكن بدلاً من ذلك، يطلب القانون من المدعي العام الأمريكي عدم تطبيقه حاليا.
 
وهذا يعني أن بعض المنظمات الرئيسة لا تزال حذرة، بما في ذلك متاجر التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بتنزيله في المقام الأول.
 
وحتى الآن، تمتثل كل من أبل وغوغل بالحظر.
 
ولكن لا يزال بإمكانك استخدام تيك توك إذا قمت بالفعل بتنزيله على جهازك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت غير محظوظ.
 
أسعار فلكية
 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يقوم الأشخاص في الأسواق عبر الإنترنت مثل eBay وFacebook Marketplace وEsty وأماكن أخرى بإدراج الهواتف المستعملة المثبت عليها تطبيق تيك توك بأسعار فلكية.
 
في بعض الحالات، يطلبون مبالغ أكثر من ثمن سيارة جديدة.
 
على سبيل المثال عرض أحد البائعين على موقع eBay هاتف سامسونج Galaxy Note9 للبيع.
 
إنه طراز قديم من المتوقع أن يُباع عادةً بحوالي 150 دولارًا، ولكن مع تثبيت تطبيق تيك توك، يطلب البائع 50 ألف دولار.
 
يذكر أنه على تيك توك، نشر عدد من المستخدمين مقاطع فيديوهات تشجع الآخرين على محاولة بيع الأجهزة القديمة المثبت عليها التطبيق، ووعدوا بدفع مبالغ كبيرة.
 
وبينما يبدو أنه من غير المحتمل أن يدفع أي شخص أرقامًا خيالية مقابل هاتف قديم عليه تيك توك، فإن العديد منها بيعت بمبالغ كبيرة بالفعل، تزيد ألف دولار عن سعرها المنطقي.
 
فرصة للهاكرز
 
فيما قد يبدو تيك توك مجرد تطبيق، لكن الناس يرتبطون بالخدمات عبر الإنترنت، ويتصرفون بدافع اليأس عندما يتم انتزاعها منهم فجأة.
 
وحيث يوجد اليأس من المؤكد أنك ستجد المجرمين يستغلون ذلك. فقد حذر خبراء الأمن من أن ما يحصل هو حلم لدى الهاكرز، لأنك ستشتري هاتفًا وتستخدمه طوال اليوم دون مسحه أولاً، ويمكن أن يكون عليه برامج تجسس أو برامج خبيثة تسرق معلوماتك وبياناتك.

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