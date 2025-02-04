دراسة جدلية تحذر من المسكنات الشائعة.. تستهدف الذاكرة والذكاء

وفي المقابل، وجد الباحثون أن الباراسيتامول والفلوكسيتين (وهو مضاد اكتئاب يُصرف بوصفة طبية) كان لهما أكبر التأثيرات السلبية على الذاكرة وحل المشكلات، كما ارتبط عقار أميتريبتيلين، المستخدم لعلاج الصداع النصفي، بانخفاض ملحوظ في القدرات الإدراكية.وأكد الباحثون أن دراستهم تشير فقط إلى وجود علاقة بين استخدام هذه الأدوية والتأثيرات المعرفية، لكنها لا تثبت بشكل مباشر أنها السبب، ومع ذلك، شددوا على ضرورة إدراج التقييمات المعرفية في التجارب السريرية المستقبلية لجميع الأدوية الجديدة، لضمان اختيار العلاجات الأكثر أمانا وفعالية للمرضى.وأوضح البروفيسور مارتن روسور، عالم الأعصاب والمعد الرئيسي للدراسة، قائلا: "قد يكون للآثار الجانبية المعرفية للأدوية الشائعة تأثير كبير، لذا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في التجارب السريرية لضمان سلامة المرضى على المدى الطويل".وأشار الباحثون إلى أن الدراسات حول تأثير الأدوية على القدرات الإدراكية لا تزال محدودة، خاصة أن معظم مستخدميها من كبار السن الذين غالبا ما يتناولون عدة أدوية في الوقت نفسه، ما يجعل من الصعب تحديد التأثير الدقيق لكل عقار، كما قد تُعزى أي تدهورات معرفية خطأ إلى الشيخوخة بدلا من تأثير الدواء نفسه.حلل الباحثون بيانات حوالي نصف مليون رجل وامرأة بمتوسط عمر 73 عاما في المملكة المتحدة، بهدف دراسة التأثيرات المعرفية للأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهابات وهشاشة العظام وأمراض القلب والربو والحساسية وارتفاع ضغط الدم.وأظهرت النتائج أن بعض الأدوية كان لها تأثير إيجابي على الإدراك، حيث تفوق الأشخاص الذين استخدموها في اختبارات الذاكرة ورد الفعل مقارنة بمن لم يتناولوها. ومن بين هذه الأدوية: الأسبرين والكودايين والديكلوفيناك (فولتارين)، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية والغلوكوزامين والأتورفاستاتين والأوميبرازول واللانسوبرازول والمكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات.