ماركة القهوة اليابانية تتوسع إلى العراق.. متى سيكون افتتاح فرع "% أرابيكا" وأين؟

وستشهد الصفقة، التي وقعها مؤسس شركة % Arabica كينيث شوجي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية حردان الحنظل في 23 يناير 2025، افتتاح أول متجر في قبل نهاية عام 2025 قبل التوسع المخطط له إلى مدن عراقية أخرى من عام 2026.وافتتحت % Arabica متجرها الأول في كيوتو باليابان في سبتمبر 2014، وتدير الآن أكثر من 200 متجر في 29 سوقًا حول العالم.وستساهم في تعزيز حضور مجموعة القهوة المتخصصة في منطقة وشمال أفريقيا، والتي تضم حالياً 48 منفذاً في تسع دول. وتعد الكويت والإمارات العربية المتحدة أكبر أسواق العلامة التجارية في المنطقة من حيث المنافذ، بواقع 18 و16 متجراً على التوالي.يوجد في سوق صغير ولكنه متنامي للقهوة المتخصصة، بقيادة شركات محلية مثل Cabra Coffee Roasters، وJubran Coffee، وOrigin Cafe، وSidra Coffee.يُنظر إلى بشكل متزايد على أنه سوق غير مستغل لمقاهي القهوة مقارنة بجارتيه الكويت والمملكة العربية السعودية، كما اجتذب أيضًا عددًا متزايدًا من المشغلين الدوليين على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك Segafredo Caffè و Cafè Barbera من إيطاليا، و Mikel Coffee من اليونان، و Espressolab من تركيا، و Kyan Café من المملكة العربية السعودية.يُظهر تقرير Project Café Middle East 2025 الصادر عن World Coffee Portal أن هو ثالث عشر أكبر متجر قهوة يحمل علامة في منطقة وشمال إفريقيا بـ 85 منفذًا.ومن المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 10٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة ليتجاوز 130 منفذًا بحلول نهاية عام 2029.