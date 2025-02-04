ماركة القهوة اليابانية تتوسع إلى العراق.. متى سيكون افتتاح فرع "% أرابيكا" وأين؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالوثيقة.. البلديات توجه انذارا إلى شركة في الديوانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515209-638742575803841998.jpg
ماركة القهوة اليابانية تتوسع إلى العراق.. متى سيكون افتتاح فرع "% أرابيكا" وأين؟
منوعات
2025-02-04 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
205 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
وقعت مجموعة القهوة المتخصصة % أرابيكا، اتفاقية امتياز رئيسية مع شركة الحنظل الدولية القابضة ومقرها دبي لإطلاق منتجاتها في
العراق
.
وستشهد الصفقة، التي وقعها مؤسس شركة % Arabica كينيث شوجي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية حردان الحنظل في 23 يناير 2025، افتتاح أول متجر في
بغداد
قبل نهاية عام 2025 قبل التوسع المخطط له إلى مدن عراقية أخرى من عام 2026.
وافتتحت % Arabica متجرها الأول في كيوتو باليابان في سبتمبر 2014، وتدير الآن أكثر من 200 متجر في 29 سوقًا حول العالم.
وستساهم
العراق
في تعزيز حضور مجموعة القهوة المتخصصة في منطقة
الشرق
الأوسط
وشمال أفريقيا، والتي تضم حالياً 48 منفذاً في تسع دول. وتعد الكويت والإمارات العربية المتحدة أكبر أسواق العلامة التجارية في المنطقة من حيث المنافذ، بواقع 18 و16 متجراً على التوالي.
يوجد في
العراق
سوق صغير ولكنه متنامي للقهوة المتخصصة، بقيادة شركات محلية مثل Cabra Coffee Roasters، وJubran Coffee، وOrigin Cafe، وSidra Coffee.
يُنظر إلى
العراق
بشكل متزايد على أنه سوق غير مستغل لمقاهي القهوة مقارنة بجارتيه الكويت والمملكة العربية السعودية، كما اجتذب أيضًا عددًا متزايدًا من المشغلين الدوليين على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك Segafredo Caffè و Cafè Barbera من إيطاليا، و Mikel Coffee من اليونان، و Espressolab من تركيا، و Kyan Café من المملكة العربية السعودية.
يُظهر تقرير Project Café Middle East 2025 الصادر عن World Coffee Portal أن
العراق
هو ثالث عشر أكبر متجر قهوة يحمل علامة
تجارية
في منطقة
الشرق
الأوسط
وشمال إفريقيا بـ 85 منفذًا.
ومن المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 10٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة ليتجاوز 130 منفذًا بحلول نهاية عام 2029.
المصدر:
بوابة القهوة العالمية
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
بعد وقف إطلاق النار.. متى سيكون تشييع جثمان السيد حسن نصر الله وأين؟
05:21 | 2024-11-27
افتتاح جناح جمهورية العراق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29"
07:28 | 2024-11-13
هل سيكون "أبو طبر" كلمة السر لطموحات العراق في خليجي 26؟
04:24 | 2024-12-20
معلومات تكشف لأول مرة عن حفل افتتاح "خليجي 26" في الكويت
02:57 | 2024-12-18
ماركة القهوة اليابانية تتوسع إلى العراق
افتتاح فرع "% أرابيكا"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية: المنخفض الجوي يبدأ غدا مصحوبا بأمطار وثلوج
محليات
30.22%
09:49 | 2025-02-03
الانواء الجوية: المنخفض الجوي يبدأ غدا مصحوبا بأمطار وثلوج
09:49 | 2025-02-03
تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المسلح في مدينة الصدر ببغداد
أمن
27.5%
12:27 | 2025-02-03
تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المسلح في مدينة الصدر ببغداد
12:27 | 2025-02-03
خبر سار لاهالي بغداد قد ينهي ازمة الازدحامات
محليات
22.45%
11:42 | 2025-02-03
خبر سار لاهالي بغداد قد ينهي ازمة الازدحامات
11:42 | 2025-02-03
صقيع الى حد "الخطر" وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق
أخبار الطقس
19.82%
00:31 | 2025-02-03
صقيع الى حد "الخطر" وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق
00:31 | 2025-02-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
اخترنا لك
"تحت التخدير".. طبيب متهم بالاعتداء الجنسي على 299 طفلا في فرنسا
02:40 | 2025-02-04
إليك قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً في 2025
02:26 | 2025-02-04
ضجة كبيرة في مصر على "محلات بلبن".. ما القصة ؟
02:13 | 2025-02-04
دراسة جدلية تحذر من المسكنات الشائعة.. تستهدف الذاكرة والذكاء
01:43 | 2025-02-04
أقنعت زوجها ببيع كليته وسرقت المال للهروب مع عشيقها
12:51 | 2025-02-03
كتاب "كاملات عقل ودين" يثير جدلا واسعا في مصر.. ما القصة ؟
03:58 | 2025-02-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.