أفضل السيارات الهجينة من حيث استهلاك الوقود في 2025

فيما يلي قائمة بأفضل السيارات الهجينة من حيث كفاءة استهلاك الوقود، بناءً على المسافة التي تقطعها لكل لتر من الوقود.1. بريوس (Toyota Prius)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 24 كم/لتر2. هيونداي إلانترا (Hyundai Elantra)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 23.2 كم/لتر3. نيرو (Kia Niro)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 22.7 كم/لتر4. كامري (Toyota Camry)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 21.9 كم/لتر5. كورولا (Toyota Corolla)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 21 كم/لتر6. سيفيك (Honda Civic)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 20.65 كم/لتر7. أكورد (Honda Accord)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 20.2 كم/لتر8. هيونداي سوناتا (Hyundai Sonata)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 20.2 كم/لتر9. ليكسوس ES300 (Lexus ES300)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 18.5 كم/لتر10. سبورتاج (Kia Sportage)نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 18.25 كم/لترتعتبر السيارات الهجينة خيارًا رائعًا لمن يبحث عن توفير الوقود مع الحفاظ على الأداء المميز. من السيارات الصغيرة الاقتصادية مثل بريوس إلى السيارات الفاخرة مثل ليكسوس ES300، هناك العديد من الخيارات التي تناسب مختلف الاحتياجات. اختر السيارة التي تناسب نمط حياتك واستمتع بقيادة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. 🚗⚡