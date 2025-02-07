القهوة تقلل الإصابة بمرض السكري لكن بشرط.. ماهو؟

حيث أجريت دراسة "شملت نحو 290 ألف شخص، من بينهم 13 ألف مصاب بمرض السكري من النوع 2، واعتمدت على بيانات من 3 دراسات صحية أمريكية كبرى، حيث تابع الباحثون المشاركين لمدة تصل إلى 34 عاما، مع تحديثات دورية حول استهلاكهم للقهوة وتشخيص مرض السكري لديهم".وأظهرت النتائج، أن" 60% من المشاركين يضيفون إضافات معينة إلى قهوتهم يوميا، حيث استخدم 42% منهم السكر".ووجدت الدراسة أن "الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 10% للإصابة بالنوع الثاني من السكري لكل فنجان يومي استهلكوه، والمنفعة كانت مشابهة إلى حد كبير بالنسبة لأولئك الذين أضافوا إلى قهوتهم"، كما تبين أن" المحليات الصناعية تقلل من تأثير القهوة الوقائي، إذ بلغ انخفاض الخطر 7% فقط لكل فنجان".وأوضح الباحثون أن "القهوة تحتوي على مركبات نباتية وكافيين قد تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بمرض السكري من النوع 2"، كما أظهرت دراسات سابقة أن" شاربي القهوة يكتسبون وزنا أقل مع التقدم في العمر، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالمرض، إلا أن إضافة السكر تعزز احتمالية زيادة الوزن، حيث توفر القهوة المحلاة سعرات حرارية إضافية دون إحداث شعور بالشبع، ما قد يدفع الأشخاص إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية من مصادر أخرى".وقال ماثياس هين، المسؤول عن الدراسة من كلية هارفارد للصحة العامة: "قد يساعد شرب القهوة في خفض خطر الإصابة بمرض السكري، ولكن إضافة السكر أو المحليات الصناعية تقلل بشكل كبير من هذه الفوائد لتعظيم التأثير الصحي، يفضل تجنب التحلية تماما".