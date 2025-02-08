تحذير الى الإباء.. كيف تؤثر الشاشات الذكية على الأطفال؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:45 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق مع فريق ماسك الحكومي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515702-638746108169237355.png
تحذير الى الإباء.. كيف تؤثر الشاشات الذكية على الأطفال؟
منوعات
2025-02-08 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
340 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ منوعات
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من 20 دولة، أن الأطفال الصغار يقضون وقتا أطول أمام الشاشات مقارنة بالمستويات الموصى بها، حيث يعد التلفزيون والهواتف الذكية أكثر الوسائل استخداما.
شهد استخدام الشاشات بين الأطفال ارتفاعا ملحوظا، لا سيما بعد جائحة "كوفيد-19"، ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على التطور المعرفي والحركي في مرحلة الطفولة المبكرة. وتشير دراسات سابقة إلى أن زيادة وقت الشاشة قد تؤدي إلى تأخر في اكتساب اللغة، وضعف في المهارات الاجتماعية والعاطفية، بالإضافة إلى تأثير سلبي على قدرة الأطفال على التنظيم الذاتي.
وبناء على ذلك، توصي جمعيات طب الأطفال بتجنب استخدام الشاشات تماما للأطفال دون سن الثانية، والحد من استخدامها للأطفال الأكبر سنا مع إشراف
الوالدين
.
وفي الدراسة الجديدة، حلل الباحثون بيانات 1878 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و48 شهرا، في الفترة بين أغسطس 2021 ومارس 2023، حيث تم تقييمهم من خلال استبيانات أعدها أولياء الأمور حول استخدام الأجهزة الإلكترونية، ومدى تفاعل الأهل مع الأطفال أثناء مشاهدة البرامج والتعرض للشاشات، بالإضافة إلى قراءة الأطفال للكتب وتقييم مهارات اللغة والنمو. كما تم تصنيف الوضع الاجتماعي والاقتصادي بناء على معايير تشمل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية ومستوى تعليم
الوالدين
والمهنة.
وتبين أن التلفاز كان الوسيلة الأكثر استخداما، سواء عند المشاهدة المباشرة أو تشغيله دون المشاهدة المباشرة، بمتوسط يومي تجاوز ساعة واحدة.
وكان المحتوى الترفيهي الأكثر استهلاكا، يليه الموسيقى والبرامج التعليمية. كما اختلف استخدام الشاشات حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجنسية، إلا أن العائلات ذات الدخل المنخفض أفادت بضعف قراءة الأطفال للكتب والموارد التعليمية.
وارتبط التعرض المفرط للشاشات، خاصة تشغيل التلفاز دون المشاهدة المباشرة، بانخفاض المهارات اللغوية، حيث أظهرت الدراسة تراجعا في حجم المفردات وتأخرا في تطور اللغة لدى الأطفال.
وفي المقابل، كانت قراءة الكتب والمشاركة النشطة مع البالغين أثناء المشاهدة عاملا إيجابيا في تحسين مهارات اللغة.
ولم تجد الدراسة علاقة ذات دلالة بين وقت الشاشة والتطور الحركي.
وتدعم هذه النتائج الأبحاث السابقة التي تحذر من التأثير السلبي للاستخدام المفرط للشاشات على التطور اللغوي المبكر. ومع ذلك، فإن التفاعل المشترك بين الأطفال والبالغين أثناء المشاهدة، إلى جانب اختيار محتوى تعليمي مناسب، قد يساعد في تقليل هذه التأثيرات السلبية.
نشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE بعنوان: "استخدام الشاشات والكتب وتفاعلات الكبار وتأثيرها على اللغة والمهارات الحركية لدى الأطفال الصغار: دراسة عبر الثقافات في 19
دولة
بأمريكا اللاتينية من مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر: الساعات الذكية قد تؤثر على الخصوبة وتصيب بالسرطان
10:10 | 2024-12-21
هل يعرف الآباء ما تفعله الشاشات بعيون أطفالهم؟
03:40 | 2025-01-05
كيف تؤثّر النوبات العصبيّة على حياة الجنين؟
05:06 | 2025-01-06
تحذير من مخاطر على الأطفال بعد مقتل 116 منهم
13:26 | 2025-01-15
دراسة
الاباء
الابناء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وداعاً للوقت الإضافي.. تغيير جذري في دوري أبطال أوروبا
رياضة
33.47%
12:54 | 2025-02-06
وداعاً للوقت الإضافي.. تغيير جذري في دوري أبطال أوروبا
12:54 | 2025-02-06
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
27.45%
12:13 | 2025-02-07
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل
12:13 | 2025-02-07
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
دوليات
26.66%
01:21 | 2025-02-08
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
01:21 | 2025-02-08
أمطار وثلوج.. احذر من التوجه الى هذه المناطق
محليات
12.41%
01:53 | 2025-02-07
أمطار وثلوج.. احذر من التوجه الى هذه المناطق
01:53 | 2025-02-07
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
اخترنا لك
غوغل تبدأ في تتبع جميع أجهزتك
03:46 | 2025-02-08
دراسة تحدد منتجات طبيعية تقلل من خطر الامراض المزمنة
01:15 | 2025-02-08
القهوة تقلل الإصابة بمرض السكري لكن بشرط.. ماهو؟
11:07 | 2025-02-07
أسعار الغذاء العالمية تتراجع في يناير
08:35 | 2025-02-07
مخاوف من كارثة بيولوجية تهدد العالم
08:24 | 2025-02-07
النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبيّة من الرجال... لماذا؟
08:20 | 2025-02-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.