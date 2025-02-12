ميزة سرية في آيفون تزيد جودة المكالمات

نيوز – منوعات

إذا كنت ترغب بتحسين جودة الصوت في هاتف آيفون، هنالك ميزة سرية يمكنها القيام بذلك عند تمكينها. وبينما من السهل تفويت هذه الميزة، سنخبرك كيف تعثر عليها.

أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 18.3 في كانون الأول الماضي، وقد جلب هذا التحديث بعض إصلاحات الأخطاء إلى هاتف الآيفون.

ولكن ما لم يتم الإعلان عنه أن هذا التحديث أتى أيضًا بتحديثات على ميزة عزل الصوت التي قدمتها أبل سابقًا عندما أصدرت نظام التشغيل iOS 16.4 في عام 2023. مع العلم أن ميزة عزل الصوت متاحة حاليًا فقط للمكالمات الهاتفية العادية.

كتم ضوضاء الخلفية

عند تمكينها، تعمل ميزة عزل الصوت على كتم ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه التي مكالمتك الهاتفية. وبهذه الطريقة، إذا كنت في مكالمة عمل أو تتحدث مع الأصدقاء، فلن يقاطعك صوت من الخلفية مثل ضوضاء أعمال البناء خارج منزلك.

ولتمكين عزل الصوت، يجب أن تكون في مكالمة هاتفية نشطة، حيث لا توجد الميزة في الإعدادات. وبمجرد تنشيطها، سيظل عزل الصوت قيد التشغيل لجميع المستقبلية ما لم تقم بإيقاف تشغيلها يدويًا.

وللقيام بذلك انقر فوق تطبيق الهاتف أثناء إجراء مكالمة هاتفية، ومرر لأسفل من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للوصول إلى مركز التحكم. من هناك حدد عناصر التحكم في الهاتف بالقرب من أعلى الشاشة وانقر فوق عزل الصوت.

أما لتعطيل عزل الصوت، اتبع الخطوات المذكورة أعلاه وانقر فوق قياسي في عناصر التحكم في الهاتف. وسيؤدي هذا إلى إعادة الميكروفون إلى إعداده الافتراضي.

الطيف العريض

بجانب عزل الصوت في عناصر التحكم في الهاتف، ستجد أيضًا الطيف العريض.

وعلى عكس عزل الصوت الذي يكتم الأصوات في الخلفية، يعمل الطيف العريض على تضخيم الأصوات في الخلفية دون التأثير على صوتك.

ويعد الطيف العريض مفيدًا للمكالمات التي تضم عدة أشخاص على خط هاتف واحد. وبهذه الطريقة، يمكن سماع الجميع، وليس فقط الشخص الذي يحمل الهاتف.

وحاليًا، يتوفر الطيف العريض فقط لمكالمات FaceTime. لكن نظرًا لأن الميزة موجودة في عناصر التحكم في الهاتف، فقد تصبح متاحة للمكالمات الهاتفية في المستقبل.