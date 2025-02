الكشف عن حقيقة فيديو تقبيل ترامب لقدمي ماسك

اكتشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن هوية الهاكر الذي اخترق نظام البث التلفزيوني في وزارة الإسكان والتنمية، وبث مقطع فيديو مزيفًا للرئيس الأمريكي وهو يقبل قدمي الملياردير .





وصرّح متحدث باسم الوزارة لصحيفة "The Post"بأنه "تم طرد المشتبه به من المبنى، ويتم حاليًّا دراسة الإجراءات القانونية الممكنة ضده".



وبحسب مسؤولين في الوزارة، "تم تحديد هوية المخترق، فيما لا تزال التفاصيل عن كيفية تنفيذه للاختراق غير معروفة".وصُدم الموظفون عندما ظهر مقطع الفيديو المفبرك على الشاشات، مع رسالة غريبة، "يعيش الحقيقي طويلًا"، وبعد الفوضى، تمكّن المسؤولون من استعادة السيطرة على نظام البث وعرضوا بدلًا منه إنجازات ترامب، في ولايته الثانية.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">HAHA. The monitors at the Housing and Urban Development building were hacked this morning and displayed an AI video of Donald Trump kissing Elon Musk’s feet, alongside the message: “LONG LIVE THE REAL KING.” <a href="https://t.co/FPT6jvqBF1">pic.twitter.com/FPT6jvqBF1</a></p>— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) <a href="https://twitter.com/RpsAgainstTrump/status/1894057639262216352?ref_src=twsrc%5Etfw">February 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



ونشرت لقطات من الفيديو المثير للجدل لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي بوساطة مراسلة "فوكس" راشيل كوهين، التي حصلت عليه من مصدر مجهول.



يُشار إلى أن ماسك من أبرز الداعمين لترامب، وقد مُنح وفريقه "لجنة الكفاءة الحكومية" (Doge)، صلاحيات واسعة داخل بعض الإدارات الاتحادية بعد فوز .