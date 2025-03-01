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إيلون ماسك يستقبل طفله الـ 14 (صور)
منوعات
2025-03-01 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,098 شوهد
السومرية
نيوز ـ منوعات
أعلنت شيفون زيلس المديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك" أن الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك
أصبح
أبا للمرة الرابعة عشرة.
وأشارت زيلس، 38 عاما، إلى أنها رحبت بطفلها الرابع من ماسك، حيث كتبت في منشور على منصة "إكس": "بعد مناقشة الأمر مع إيلون، وبمناسبة عيد ميلاد أركاديا الجميلة، شعرنا أنه من الأفضل مشاركة أخبار ابننا الرائع سيلدون لايكورغوس".
ورد ماسك، البالغ من العمر 53 عاما، على المنشور بقلب أحمر، مؤكدا فرحته بالخبر.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في يونيو 2024 إلى أن ماسك وزيلس رحبا بطفلهما الثالث في سرية مطلع العام.
وفي اليوم التالي، أكد ماسك ولادة طفله الثاني عشر، قائلا: "أما بالنسبة لكوني أبا سرا، فهذا غير صحيح. جميع أصدقائنا وعائلتنا يعرفون، عدم إصدار بيان صحفي لا يعني أن الأمر كان سرا".
وكان ماسك قد رحب بتوأميه سترايدر وأزور من زيلس في
نوفمبر
2021، وأعرب عن دعمه للعائلات الكبيرة، وعن عدد الأطفال الذين يرغب في إنجابهم، قال: "بقدر ما أستطيع قضاء الوقت معهم وأكون أبا جيدا لهم".
ووُلد التوأم قبل شهر واحد فقط من ولادة ابنته إكسا دارك سايدريل مع المغنية غرايمز عبر تأجير الأرحام.
كما أنجب ماسك طفلين آخرين من غرايمز و6 أطفال من زوجته السابقة جاستين ويلسون.
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