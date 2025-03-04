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34 مليون مستخدم لمواقع التواصل في العراق.. أي تطبيق هو الاكثر استعمالا؟
منوعات
2025-03-04 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,846 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
اعلن مركز الإعلام الرقمي (DMC)، اليوم الثلاثاء، وجود زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في
العراق
لهذا العام .
يتبع..
وقال المركز في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "عدد المستخدمين 34.3 مليون وفقًا للإحصائية الصادرة بتاريخ 3 آذار 2025، ما يمثل 73.8% من عدد السكان، مقارنةً بـ 31.95 مليون في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات We Are Social وMeltwater، التي تعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تحليل البيانات الرقمية".
وقال
المشرف
العام للمركز
مهند
حبيب السماوي، وفقا للبيان إن "البيانات التي بين يدينا تكشف عن تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شهدت بعض المنصات نموًا سريعًا، بينما تراجعت أخرى، مما
يعكس
وجود تحولات في
المشهد
الرقمي و تغيّر في سلوك مستخدمي المنصات في داخل فضاءاته".
وأضاف السماوي "شهدنا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي تيك توك والتي بلغت حوالي 2.35 مليون مستخدم إضافي، حيث اصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 31.95 مليون مستخدم، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستخدمين العراقيين، خصوصًا الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين يستقطبون الملايين، في مقابل ذلك وجدنا ان منصة يوتيوب قد شهدت انخفاضًا طفيفًا، ما
يعكس
تحولاً لدى بعض المستخدمين نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي والسريع الذي يقدمه تيك توك، وعدم الاهتمام بالفيديوهات الطويلة".
واشار السماوي الى "مسار ايجابي في هذه الاحصائية يتجسد في منصة لينكدإن التي شهدت نموًا جيدًا، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ 1.9 مليون العام الماضي، وهو تجسيد واضح للأهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص عمل، الذي توفره هذه المنصة، والذي قد تقف وراءه وجود عدد من الشركات والمؤسسات العراقية وغيرها التي تستخدم لينكدإن كمنصة للتوظيف وبناء الشبكات والعلاقات المهنية".
وادناه عدد متابعي كل منصة هذا العام، ومقارنتها بالعام الماضي :
تيك توك :
اصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 31.95
فيسبوك :
اصبح العدد 20.1 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 19.30
يوتيوب :
اصبح العدد 22.3 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 22.80
انستغرام :
اصبح العدد 19.0 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 18.25
فيسبوك ماسنجر:
اصبح العدد 15 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 15.70
سناب شات :
اصبح العدد 18.5 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 17.74
اكس :
أصبح العدد 2.65 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 2.55
لينكدن :
اصبح العدد 2.30 مليون مستخدم بعد ان كان العام الماضي 1.90
واكد المؤسس المشارك لمركز ومسؤول الرصد فيه علي الزهيري، ان "المركز يتابع هذه الإحصائيات منذ سنوات ويجري مقارنات دقيقة بين البيانات الحالية والسابق منها".
وأضاف ان "المركز يهدف لرصد ومراقبة التحولات الرقمية في العراق، وتقديم رؤى واحصائيات واضحة للجهات ذات العلاقة وصناع القرار، فضلًا عن تسليط الضوء على اتجاهات ومسارات المستخدمين العراقيين في الفضاء الرقمي".
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