علاج ثوري لحساسية الطعام الشديدة

ويعتمد هذا العلاج على دواء قابل للحقن يُدعى "أوماليزوماب"، ويعاني ما يقرب من 5 في المائة من الأطفال و3 في المائة من البالغين من حساسية الطعام.وتشمل أكثر أنواع حساسية الطعام شيوعاً الحليب، والبيض، والفول السوداني، والمكسرات (مثل اللوز والكاجو)، والسمسم، وفول الصويا، والقمح، والأسماك، والمحار.ووجد فريق الباحثين التابع لمركز هوبكنز للأطفال أن أوماليزوماب كان أفضل من العلاج الذي يتم تناوله عن طريق الفم في منع التفاعلات لدى المرضى الذين يعانون حساسية الطعام الشديدة.ففي التجربة التي شملت 177 شخصاً، تمكَّن 36 في المائة من المشاركين الذين تلقوا الدواء الجديد من تناول نحو 8 حبات من الفول ومسببات الحساسية الغذائية الأخرى بحلول نهاية التجربة، مقارنة بنحو 19 في المائة فقط من المجموعة التي خضعت للعلاج عن طريق الفم.ولفت الفريق إلى أن أوماليزوماب يرتبط بجسم مضاد يسمى الغلوبولين في الدم ويمنعه من دعم وتقوية الخلايا المناعية المسؤولة عن ردود الفعل التحسسية، وهذا يجعل الخلايا أقل حساسية للتحفيز من قبل أي مسببات للحساسية.وتشمل أعراض حساسية الطعام تورم الشفاه واللسان والوجه، وصعوبة البلع، والطفح الجلدي، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، وآلام المعدة، وضيق التنفس، وصفير الصدر، وانخفاض ضغط الدم.وفي الحالات الشديدة، قد تحدث صدمة تحسسية تهدّد الحياة، وتزداد هذه الحساسية عند الأطفال، ومن المهم استشارة الطبيب حتى لو كان التفاعل خفيفاً.