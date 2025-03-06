بسبب زيجتين.. مصري ينهي حياة شقيقته بسكين!

وقعت الجريمة بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، حيث تشاجر الشاب مع شقيقته داخل بسبب زواجها عرفيا من أحد الأشخاص، رغم إقامتها دعوى خلع ضد زوجها الحالي ولم يصدر حكم قضائي نهائي حتى الآن، ما أثار حفيظته وأقبل على قتلها بسكين.وتلقت بمديرية أمن المنيا، بلاغا بوقوع الجريمة المروعة وانتقل المباحث والإسعاف لموقع الحادث، وتبين قتل الشاب لشقيقته، وألقي القبض عليه والتحفظ على السلاح المستخدم.وتحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق، وقررت حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات.