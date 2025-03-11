تحديد موعد عيد الفطر فلكيا

نيوز – دولي

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، توقعاته لرؤية شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد لعام 2025 سواء في أو .

وقال المعهد في بيان إن "هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية"، على أن يبقى الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات يبقى الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة".

وأكد المعهد أنه "بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق".

وتعتمد المراصد الفلكية على موعد ولادة وإمكانية رؤيته، وعادةً ما تكون تقديراتها دقيقة في تحديد عدد أيام رمضان، لكنها لا تُعد بديلاً عن الرؤية الشرعية.

وإذا تمت رؤية شوال مساء 29 رمضان، فإن رمضان يكون ناقصا (29 يوما)، ويكون عيد يوم الأحد 30 آذار 2025 أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فإن رمضان يكمل 30 يوما، ويكون عيد يوم الاثنين 31 آذار 2025.