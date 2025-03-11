تحديد موعد عيد الفطر فلكيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
10:30 AM
الى
10:55 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انتقاد لإقامة حفل "ماجن" خلال رمضان في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519032-638772844447552618.jpeg
تحديد موعد عيد الفطر فلكيا
منوعات
2025-03-11 | 06:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,878 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، توقعاته لرؤية
هلال
شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد
الفطر
المبارك
لعام 2025 سواء في
مصر
أو
الدول العربية
.
وقال المعهد في بيان إن "هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية"، على أن يبقى
الهلال
الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات
مصر
يبقى
الهلال
الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة".
وأكد المعهد أنه "بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى
الهلال
الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن
الهلال
الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق".
وتعتمد المراصد الفلكية على موعد ولادة
الهلال
وإمكانية رؤيته، وعادةً ما تكون تقديراتها دقيقة في تحديد عدد أيام رمضان، لكنها لا تُعد بديلاً عن الرؤية الشرعية.
وإذا تمت رؤية
هلال
شوال مساء 29 رمضان، فإن رمضان يكون ناقصا (29 يوما)، ويكون عيد
الفطر
يوم الأحد 30 آذار 2025 أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فإن رمضان يكمل 30 يوما، ويكون عيد
الفطر
يوم الاثنين 31 آذار 2025.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تحديد موعد شهر رمضان فلكياً
10:19 | 2025-02-12
تحديد موعد التقديم على الدراسات العليا والاختبار التنافسي
02:02 | 2025-02-20
تحديد موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
06:41 | 2025-02-14
تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
14:47 | 2025-02-05
عيد
الفطر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار حكومي يخص مالكي ثلاث فئات من المركبات
محليات
37.99%
12:02 | 2025-03-09
قرار حكومي يخص مالكي ثلاث فئات من المركبات
12:02 | 2025-03-09
أمطار في هذه المناطق والانواء تصدر تحذيرا
محليات
23.7%
09:45 | 2025-03-10
أمطار في هذه المناطق والانواء تصدر تحذيرا
09:45 | 2025-03-10
عطلة للعراقيين الاحد
محليات
21.71%
09:56 | 2025-03-09
عطلة للعراقيين الاحد
09:56 | 2025-03-09
العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
محليات
16.6%
02:29 | 2025-03-11
العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
02:29 | 2025-03-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
بغداد منطقة الكسرة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-10
ناس برمضان
بغداد منطقة الكسرة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-10
من الأخير
بهاء الاعرجي - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-10
من الأخير
بهاء الاعرجي - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-10
ليلة رمضانية
ياسر الحسيني - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-10
ليلة رمضانية
ياسر الحسيني - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-10
قطع وريد
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-10
قطع وريد
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-10
بال 90
بغداد الجديدة الكاع تنكلب واني ما انكلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-10
بال 90
بغداد الجديدة الكاع تنكلب واني ما انكلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-10
أهل الخطايا
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-10
أهل الخطايا
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-10
العراق في دقيقة
10-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-10
العراق في دقيقة
10-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-10
زار رمضان
زار رمضان يتحدى السيول ويلاقي العراقيين في ابو دشير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-10
زار رمضان
زار رمضان يتحدى السيول ويلاقي العراقيين في ابو دشير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-10
الله بالخير
الله بالخير معكم في شهر الخير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-10
الله بالخير
الله بالخير معكم في شهر الخير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-10
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
بغداد منطقة الكسرة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-10
ناس برمضان
بغداد منطقة الكسرة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-10
من الأخير
بهاء الاعرجي - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-10
من الأخير
بهاء الاعرجي - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-10
ليلة رمضانية
ياسر الحسيني - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-10
ليلة رمضانية
ياسر الحسيني - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-10
قطع وريد
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-10
قطع وريد
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-10
بال 90
بغداد الجديدة الكاع تنكلب واني ما انكلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-10
بال 90
بغداد الجديدة الكاع تنكلب واني ما انكلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-10
أهل الخطايا
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-10
أهل الخطايا
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-10
العراق في دقيقة
10-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-10
العراق في دقيقة
10-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-10
زار رمضان
زار رمضان يتحدى السيول ويلاقي العراقيين في ابو دشير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-10
زار رمضان
زار رمضان يتحدى السيول ويلاقي العراقيين في ابو دشير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-10
الله بالخير
الله بالخير معكم في شهر الخير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-10
الله بالخير
الله بالخير معكم في شهر الخير - الحلقة ١٠ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-10
اخترنا لك
وداعا للشاشات في السيارات.. "أزرار التسعينيات" ستعود
07:48 | 2025-03-11
AirPods مزودة بكاميرات
07:35 | 2025-03-11
شاهد ما فعلته مصففة شعر بإحدى زبائنها
04:27 | 2025-03-11
ما تأثير الإجهاد على صحة البصر ؟
03:59 | 2025-03-11
الكشف عن عمر وتاريخ "هيكل الطفل الغامض".. من خلال بقاياه!
11:15 | 2025-03-10
واتساب يقدم خدمة ذكاء اصطناعي جديدة
11:14 | 2025-03-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.