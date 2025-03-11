AirPods مزودة بكاميرات

نيوز – تكنولوجيا

تعمل "أبل" على تطوير نسخة من "AirPods" بكاميرات مدمجة. وبينما من غير المرجح أن تظهر هذه التقنية في AirPods Pro 3 التي من المتوقع أن تظهر للمرة الأولى هذا العام، ولكن رغم ذلك، فهي في طور التطوير.

الذكاء البصري

مع تشكيلة "آيفون 16"، قدمت "أبل" ميزة التحكم في الكاميرا. وهذا الزر الجديد رائع لالتقاط الصور وضبط إعدادات الكاميرا، وفتح أيضًا ميزة جديدة تعرف باسم الذكاء البصري، وهو أداة قوية تساعد المستخدمين على التعرف على العالم من حولهم، وتسمح للمستخدمين باتخاذ إجراءات بناءً على السياق المادي الذي يحيط بهم، إذ يمكنك الاستفادة من قوة للمساعدة على التعرف على أي شيء تراه ولا تفهمه.

ومع هذا التكامل على "AirPods"، يمكنك ربما سؤال "سيري" عن محيطك، دون الحاجة حتى إلى إخراج هاتف "آيفون" من جيبك.

تحسين الصوت المكاني

بحسب التسريبات يمكن أن يتم استخدام الكاميرات على "AirPods" كوسيلة للتكامل مع المنتجات الأخرى. وعلى وجه التحديد، يمكن استخدامها لتحسين الصوت عندما يشاهد المستخدم مقطع فيديو باستخدام "Vision Pro" ويرتدي "AirPods" الجديدة هذه، حيث إذا أدار المستخدم رأسه للنظر في اتجاه معين، يمكن أن يسمع الأصوات التي تأتي من هذا الاتجاه تمامًا كما في الحياة الواقعية من خلال الحوسبة المكانية.

في المقابل، يقول النقاد إن الكاميرات ستستهلك قدرًا هائلًا من الطاقة؛ ما يؤثر بشكل كبير في عمر البطارية. مع العلم أنه قد لا يؤدي استخدام الكاميرا عند الطلب إلى تقليل عمر البطارية بشكل كبير. وبالطبع سيكون تصميم هذه السماعات غريبًا، وسيرتفع سعرها مقارنة بسماعات "AirPods" العادية.