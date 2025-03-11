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كشف الغاز الأجسام "اللقيطة" في الفضاء.. من اين أصلها؟

منوعات

2025-03-11 | 11:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كشف الغاز الأجسام &quot;اللقيطة&quot; في الفضاء.. من اين أصلها؟
372 شوهد

تتجول في الفضاء أجسام غريبة تسمى "الأجسام ذات الكتلة الكوكبية الحرة"، وهي ضخمة بحوالي 13 ضعف حجم كوكب المشتري، لكنها لا ترتبط بأي نجم.

وفي عام 2023، اكتشف العلماء 40 زوجا من هذه الأجسام في سديم الجبار، وهي تُعرف باسم "أجسام المشتري الثنائية الضخمة" (JuMBOs)، مما زاد من الغموض حول كيفية تشكلها.

وهذه الأجسام محيرة لأنها أكبر من الكواكب لكن أصغر من النجوم، ولا توجد طريقة واضحة لتحديد ما إذا كانت تتشكل مثل النجوم أم الكواكب، لكن فريق بحثي صيني يزعم في دراسة نشرتها دورية "ساينس أدفانسيس" أنه وضع يده على كيفية تشكل تلك الأجسام.

ويقول البورفيسور "دينغ هونغبينغ" من مرصد شنغهاي الفلكي: "محاكاتنا أظهرت أنها قد تتشكل بطريقة مختلفة تماما، تتعلق بالتفاعلات العنيفة بين الأقراص الغازية المحيطة بالنجوم الفتية".

وفي السابق، كان يُعتقد أن هذه الأجسام قد تكون كواكب تائهة طُردت من أنظمتها النجمية بسبب تفاعلات جاذبية قوية، لكن وجودها في أزواج جعل من هذا التفسير غير منطقي، حيث يصعب شرح كيف يمكن لكوكب أن يُطرد من نظامه بينما يبقى مع شريكه الثنائي.

وبدلاً من ذلك، تشير الأبحاث الجديدة للفريق الصيني إلى أن هذه الأجسام قد تتشكل نتيجة تصادمات بين الأقراص الغازية حول النجوم الفتية، فعندما تصطدم هذه الأقراص بسرعات هائلة، يمكن أن تتشكل جسور غازية كثيفة تنقسم إلى "بذور" تشكل أجساما كوكبية، وهذا ما يفسر وجود العديد من " أجسام المشتري الثنائية الضخمة " في الكون.

وهذه الاكتشافات تشير إلى أن الأجسام الكوكبية ذات الكتلة الحرة قد تكون فئة جديدة تماما من الأجسام الفضائية، تتشكل ليس من خلال عمليات تكون النجوم أو بناء الكواكب التقليدية، ولكن من خلال الاصطدامات الفوضوية بين الأقراص الغازية.
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