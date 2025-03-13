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خسوف كلي للقمر في هذا الموعد.. كم مدته ومن سيراه؟
منوعات
2025-03-13 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
هذا الخسوف سيغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، وسوف تستغرق كافة مراحل الخسوف من بدايته وحتى نهايته مدة بقدر حوالي 6 ساعات و3 دقائق.
في ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها الملايين حول العالم، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في
مصر
عن جميع التفاصيل الخاصة بخسوف القمر، فمن المرتقب أن يكون هذا الحدث في يوم الجمعة القادم، والذي يوافق 14 مارس ويتفق مع توقيت بدر شهر رمضان
المبارك
لعام 1446 هجريا.
كما أوضح
معهد الفلك
في بيان رسمي له المساحة التي يغطيها ظل الأرض من سطح القمر والمدة التي سوف يستمر خلالها.
ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية في
مصر
تفاصيل خسوف القمر الكلي المنتظر، حيث تحدث هذه الظاهرة نتيجة وقوع الأرض بين الشمس والقمر على خط الاقتران تحديدا.
مدة الخسوف
وأشار
معهد الفلك
في بيانه أنه خلال هذا الخسوف سيغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، وسوف تستغرق كافة مراحل الخسوف من بدايته وحتى نهايته مدة بقدر حوالي 6 ساعات و3 دقائق، ويأخذ الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول ولنهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة 3 ساعات و38 دقيقة تقريبا، بينما الخسوف الكلي يستمر ساعة واحدة و5 دقائق.
وشدد المعهد، على أنه لا يترتب عن النظر إلى الخسوف أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.
وتفيد ظاهرة الخسوف القمري في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية) إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر (المنازل) مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبًا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه ما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلاً في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض ما يجعله يبدو مظلمًا.
من سيراه؟
ومن المناطق التي يمكنها رؤية الخسوف بالكامل هي أميركا الشمالية والجنوبية والقارتان القطبيتان.
أما المناطق التي ستتمكن من رؤية جزء من الخسوف، هي أوروبا وبعض الأجزاء من إفريقيا وأجزاء من أستراليا وشرق آسيا.
أما عن المناطق التي لن تتمكن من رؤية الخسوف وهي وسط وغرب آسيا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومناطق في شرق أفريقيا ومصر.
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