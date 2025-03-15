قيود على المراهقين من "تيك توك"... والآباء سيتحكمون بحسابات أولادهم!

فإذا كان المراهق الذي يقل عمره عن 16 عامًا لا يزال يستخدم التطبيق بعد الساعة العاشرة مساءً، سيعرض إشعارًا على الشاشة يُذكرهم بـ "الاسترخاء"، مع تشغيل "موسيقى هادئة لمساعدة المراهقين على الاسترخاء والتفكير في الوقت".يُجري أيضًا بعض التحديثات على ميزة "الربط العائلي"”Family Pairing” ، التي تتيح بالفعل للآباء وضع قيود على حسابات أطفالهم. ستطلق ميزة جديدة تُسمى "الوقت بعيدًا" Time Away التي ستسمح للآباء أو مقدمي الرعاية بمنع أطفالهم من استخدام خلال أوقات معينة، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني متكرر. كما ستتيح للآباء القدرة على رؤية من يتابع أولادهم، ومن يتابعهم، وأي الحسابات التي قام أطفالهم بحظرها.على الرغم من أن المراهقين يمكنهم تجاهل التذكير الأول من في الساعة العاشرة مساءً، إلا أنه سيعرض إشعارًا آخر يصعب تجاهله. يخطط لتوسيع هذه الميزة في المستقبل، حيث سيبدأ في اختبار دمج تمارين التأمل في التذكير "في الأسابيع القادمة".بالإضافة إلى ذلك، يؤكد أنه سيستمر في استخدام تقنيات ضمان العمر، بما في ذلك التعلم الآلي، لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام التطبيق. وهو يتعاون مع شركة الاتصالات "تليفونيكا" "لفهم كيف يمكن للناس استخدام معلومات العمر من مزود الهاتف الخاص بهم لتأكيد أعمارهم." كما أعلنت غوغل مؤخرًا أنها ستبدأ في استخدام التعلم الآلي لتقدير أعمار المستخدمين.