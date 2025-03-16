تجفيف آيفون بالأرز.. أبل تكشف المفاجأة

نيوز – منوعات

بددت شركة "أبل" فكرة شائعة لدى مستخدمي "آيفون"، الذين تبلّلت أجهزتهم عن طريق الخطأ، وحذرت الشركة من وضع الهواتف المبلّلة في أرز غير مطبوخ لتجفيفها.

يعتمد كثيرون على الأرز غير المطبوخ لتجفيف الأجهزة الإلكترونية المبللة، لأن حبيباته تمتص السوائل بسرعة، لكن "أبل" قالت إن هذه التقنية قد تُلحق الضرر بجهاز "آيفون".

وفي إرشادات جديدة لإنقاذ الهواتف التي تلامس السوائل، تنصح "أبل" المستخدمين بتركها تجف تلقائيًا، بدلاً من غمرها في أرز غير مطبوخ. ونصحت بتجنب هذا التصرف، لأنه قد يؤدي إلى إتلاف هاتفك بسبب الجزيئات الصغيرة من الأرز.

نصائح أبل

ونبهت "أبل" مستخدمي "آيفون" صراحةً إلى ما يجب تجنّبه عند ظهور تحذير "تم اكتشاف سائل" على الشاشة.

وأكدت أنه في هذه الحالة لا تحاول شحن الجهاز حتى يجف الهاتف والكابل تمامًا.

وأوضحت أنك إذا شحنت هاتفك الآيفون وموصّل Lightning أو USB-C مبلل، فقد تتآكل أطراف أو الكابل، ما يُسبب تلفًا دائمًا أو يتوقف هاتفك عن العمل، ما قد يُسبب مشكلات في الاتصال بهاتفك أو ملحقاتك.

وبدلًا من ذلك، افصل الهاتف عن مُحوّل الطاقة، ثم قم بالدق عليه برفق مع توجيه منفذ الشحن لأسفل للسماح بتصريف السائل الزائد من الجهاز، ثم اتركه في مكان جاف يتدفق فيه الهواء. وبعد 30 دقيقة، يُمكنك محاولة إعادة توصيل الجهاز بمُحوّل الطاقة، وسيُظهر لك تنبيه في حال وجود أي سائل في الهاتف.

وقد أشارت "أبل" إلى أن جفاف الجهاز تمامًا قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة. كما نصحت بتجنّب تجفيف الهاتف بمصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط.

وعلى سبيل المثال، لا تستخدم مُجفف الشعر، وتجنّب إدخال أعواد قطنية أو أي أغراض أخرى في لامتصاص أي سائل، لأن ذلك قد يزيد المشكلة.