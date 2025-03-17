مع اقتراب فصل الصيف.. تحذير "هام"

وخلص الباحثون إلى أنه يتم فقدان متوسط 49 ألفًا و483 عاما من الحياة الصحية سنويًا، بسبب أمراض القلب الناجمة عن الطقس الحار في من 2003 إلى 2018.واستخدم واضعو الدراسة، التي نشرت في الدورية الأوروبية للقلب، بيانات من قاعدة بيانات عبء الأمراض في بشأن المرض أو الوفاة الناجمة عن أمراض القلب، خلال تلك الفترة الزمنية.وبعد ذلك توصلوا إلى أن نحو 7.3% من إجمالي العبء الناجم عن المرض أو الوفاة بأمراض القلب يرجع إلى أحوال الطقس القاسية.وتشير نماذج البحث إلى أن الرقم يمكن أن يتضاعف أو حتى يرتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول 2050، بناء على سيناريوهات الانبعاثات الغازية المختلفة التي حددتها لجنة حكومية، بشأن التغير المناخي.ويتوافق سيناريو الانبعاثات الأقل مع عبء أقل - يقدر بـ 139 ألفًا و828 عاما من الحياة الصحية التي ستفقد سنويًا بحلول 2050، في حين يشير سيناريو الانبعاثات الأعلى إلى عبء أعلى بواقع 161 ألفًا و95 عام متوسط من الحياة الصحية ستفقد سنويًا بحلول 2050.وقال الأستاذ بينغ بي من جامعة أديلايد "عندما يكون الطقس حارًا، تعمل قلوبنا بأكثر قوة لمساعدتنا على خفض درجة حرارتنا، هذا الضغط المضاف يمكن أن يكون خطيرًا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية".