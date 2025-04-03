100 مليون مشاهدة جديدة لرحمة رياض... كيف عادت "ماكو مني" الى الواجهة بعد 5 سنوات؟

فمنذ لحظة طرحها، استطاعت "ماكو منّي" تحقيق ملايين المشاهدات خلال أيّام قليلة، وحجزت لنفسها مكانًا مرموقًا بين أكثر الأغاني العراقيّة استماعًا على "يوتيوب ميوزيك".وخلال الفترة الأخيرة، عادت الأغنية إلى الواجهة من جديد، بعدما استخدمها العديد من النّاشطين في فيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.ومع تجاوزها حاجز الـ100 مليون مشاهدة حقيقيّة بالكامل، تُبرهن أنّ نجاحها نابعٌ من حبّ الجمهور ودعمه لها، بعيدًا من أي مشاهداتٍ مدفوعة، وهذا ما تختاره دائمًا ، التي ترفضُ النجاح المزيّف وتؤمن بأنّ الاستمراريّة تأتي من ثقة الجمهور ومحبّتهم الحقيقيّة.التي صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، كانت قد تعاونت في هذا العمل مع الشّاعر الذي كتب الكلمات، بينما حملت الألحان توقيع ، أمّا التوزيع فكان لعثمان ، والإخراج لريشا سركيس.