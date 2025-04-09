Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
​تركيا تكشف عن محادثات مع "إسرائيل" بشأن سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

يهدد حياة البشرية.. الذئب الرهيب "يعود من الانقراض"

منوعات

2025-04-09 | 12:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يهدد حياة البشرية.. الذئب الرهيب &quot;يعود من الانقراض&quot;
1,616 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أعلنت الشركة الناشئة في تكساس والمعنية بـ"إنقاذ الأنواع المنقرضة" "كولوسال لابوراتوريز آند بيوساينسز"، عن احياء ذئب رهيب انقرض منذ زمن.

وبينما يتزايد الحماس حول خبر الشركة الناشئة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، يقول الخبراء إن "الإنجاز" ليس كما يبدو - فضلًا عن أن إحياء ذئب الرعب يثير تساؤلات أخلاقية أوسع.
وتعمل شركة كولوسال على إعادة إحياء الأنواع المنقرضة منذ تأسيسها عام 2021، ووضعت شركة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية نصب عينيها إحياء الماموث الصوفي، والنمر التسماني، ووحيد القرن الأبيض الشمالي، وطائر الدودو، والذئب الرهيب - حيث وردت أنباء عن إعادة إحياء الأخير في تشرين الأول 2024.
وانقرضت الذئاب الرهيبة، التي نشأت في الأمريكتين، منذ ما بين 12 ألف إلى 13 ألف عام، ولكن من المفترض أنها ولدت من جديد الآن من خلال التكنولوجيا الحيوية.
وتمكنت شركة كولوسال من استعادة أكثر من 400 جمجمة ذئب رمادي من حفر القطران في لا بريا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب سن عمره 13 ألف عام من أوهايو وجمجمة عمرها 72 ألف عام من أيداهو، واستخراج معلومات الحمض النووي من العظام المتحجرة للأنواع المنقرضة واستخدام تحرير الجينات لتعديل الحمض النووي لأحفادهم، من الذئب الرمادي.
وتم بعد ذلك تطبيق عملية الاستنساخ لتحويل الخلايا إلى ثلاثة حيوانات، ويقال إنها عبارة عن إعادة خلق شبه مثالية للذئب الرهيب.
وتشمل الحيوانات ذكرين، رومولوس وريموس، ولدا في تشرين الاول 2024، وأنثى واحدة، خاليسي، ولدت في كانون الثاني الماضي، ويشير اسمها إلى شخصية رئيسية من مسلسل صراع العروش .
وقال العلماء إنهم أعادوا بناء جينوم الذئب الرهيب ليتطابق بنسبة 91 %، تاركين بعض الاختلافات الرئيسية بين الحيوان الذي كان موجودًا في السابق ونسخته الجديدة التي تم الحصول عليها في المختبر.
وتمتلك الذئاب الجديدة المعدلة جينيا رؤوسا أوسع، وفكين وأكتافا أقوى من نظيراتها الأصلية، ولكنها تمتلك معطفا أبيض يتوافق مع جينات التصبغ التي تم اكتشافها في الحمض النووي الأحفوري.
وتم إعادة إنتاج هذه السمات عن طريق تغيير 20 جينًا فقط - على الرغم من أن الاختلافات السلوكية كانت أكثر وضوحًا، وفقًا للتغطية التي أجرتها مجلة تايم .
ويتم الاحتفاظ بإبداعات Colossal في مكان غير معروف في شمال الولايات المتحدة، حيث تحلق الطائرات بدون طيار فوق المحمية التي تبلغ مساحتها 2000 فدان كالساعة لمراقبة الأمن والتغييرات.
وعلى الرغم من مظهرها الجميل، فإن الحيوانات الثلاثة غير ودودة، حتى تجاه المدربين الذين قاموا بتربيتها منذ ولادتها.
هل عاد الذئاب الرهيبة حقًا؟
ورغم أن هذه الأخبار أحدثت الكثير من الإثارة عبر الإنترنت، وخاصة بين المهتمين بالعلوم والحيوانات، إلا أن الخبراء يحذرون من التعامل مع هذا الاكتشاف بحذر.
وفي النهاية، إذا خُلقت هذه الحيوانات الثلاثة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، في بيئة مختبرية، باستخدام حمض نووي قديم وآخر جديد، فهل هي حقًا ذئابٌ شرسة أصيلة الدم جابت مساحات شاسعة من فنزويلا إلى كندا؟ أم أنها شيء مختلف تمامًا؟
نيك رولنس هو أستاذ مشارك ومدير مختبر علم الحفريات القديمة في جامعة أوتاجو في قسم علم الحيوان في جامعة أوتاجو.
وكما هو الحال مع غيره من الخبراء، فإن لدى رولانس أيضًا تحفظات بشأن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها شركة كولوسال.
وقال رولنس، المقيم في نيوزيلندا: "لإعادة شيء ما إلى الأنقراض تمامًا، لا بد من استنساخه، والمشكلة هي أننا لا نستطيع استنساخ الحيوانات المنقرضة لأن الحمض النووي غير محفوظ جيدًا".
وحتى لو قمت بتسلسل الجينوم، لا يمكنك استخراج الحمض النووي من الحيوانات المنقرضة في قطع طويلة بما يكفي كما تفعل مع حيوان حي، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإخراج حيوان منقرض هي استخدام تكنولوجيا البيولوجيا الاصطناعية الجديدة مثل CRISPR-cas9 حيث تعمل مثل المقص الجزيئي، ويمكنك الذهاب وقطع جزء صغير من الحمض النووي وإدخال قطعة جديدة من الحمض النووي تؤدي فعليًا إلى تغيير جيني.
وفي الواقع، جمع مشروع كولوسال بين تحليل الحمض النووي القديم وتحرير الجينات باستخدام تقنية كريسبر وتربية الحيوانات البديلة الحديثة، وهو ما يحذر رولنس من أنه قد يؤدي إلى نتائج غير أصلية.
وأضاف البروفيسور "ما أنتجته شركة كولوسال هو ذئب رمادي بخصائص تشبه الذئب الرهيب، وهذا ليس ذئبًا رهيبًا منقرضًا، بل هو "هجين"، والأهم من ذلك، أنه ما يعتقدون أنه أهم خصائص الذئب الرهيب".
ومع انقسام الذئاب الرهيبة عن الذئاب الرمادية في أي مكان بين 2.5 إلى 6 ملايين سنة مضت، فإنها تنتمي إلى جنس مختلف تمامًا عن الذئاب الرمادية الحالية.
وقام فريق كولوسال بمقارنة الجينومات الخاصة بالذئب الرهيب والذئب الرمادي، ومن حوالي 19 ألف جين، قرروا أن 20 تغييراً فقط في 14 جيناً أعطتهم ذئباً رهيبًا حقيقيًا.
وقال أندرس بيرجستروم، الأستاذ بجامعة إيست أنجليا والمتخصص في تطور الكلاب: "أعتقد أن هذا الحيوان ليس ذئبًا رهيبًا، وليس من الصحيح القول إن ذئابًا رهيبة أُعيدت من الانقراض، بل هو ذئب رمادي مُعدّل".
وأضاف: "عشرون تغييرًا لا تكفي، ولكن قد تحصل على ذئب رمادي غريب المظهر."
وعلى مدى الخمسمائة مليون سنة الماضية، شهدت الأرض خمسة أحداث انقراض جماعي كبرى، تُعرف باسم "الخمسة الكبار"، ويشعر العلماء بالقلق بشأن متى قد ندخل في الحدث السادس.
وشركة كولوسال، المتأثرة بالقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "ICUN" التي تضم 47 ألف نوع مهدد بالانقراض، تسعى إلى المضي قدمًا في جهودها والمساعدة في حماية الأنواع الموجودة بالفعل.
وحتى أن الشركة الناشئة ركّزت جهودها البحثية على "شفاء" الأرض ومنح الأنواع المنقرضة "يومًا جديدًا تحت أشعة الشمس". وأثار أحدث عمل لشركة Colossal محادثة حول الحيوانات التي من المحتمل أن يتم مساعدتها أو إعادتها - بشكل كامل أو هجين - في المرة القادمة. ومن بين هذه الحيوانات الماموث الصوفي، الذي أعلنت شركة كولوسال بالفعل عن خطط لإحيائه، وحتى الديناصورات، التي لم تعلق الشركة الناشئة عليها بعد، على الرغم من التكهنات.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

ذئب

رهيب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
Play
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
Play
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
Mic Alsumaria | season 1
05:15 | 2025-04-09
Play
Mic Alsumaria | season 1
05:15 | 2025-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-09
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-08
Play
سباق مع نون 8-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التحرش في سيارات الأجرة 8-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-08
Play
التحرش في سيارات الأجرة 8-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
Play
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
Play
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
Play
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
Play
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
Play
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Play
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
Mic Alsumaria | season 1
05:15 | 2025-04-09
Play
Mic Alsumaria | season 1
05:15 | 2025-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-09
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-08
Play
سباق مع نون 8-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التحرش في سيارات الأجرة 8-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-08
Play
التحرش في سيارات الأجرة 8-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
Play
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
Play
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
Play
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
اخترنا لك
لقاءات خاصة مع مشاهير في لبنان... التيكتوكرز تحصل فلوس اكثر من لتشتغل وكبة الأرز من أشهى المأكولات العراقية! 
14:51 | 2025-04-09
ماذا يعني انسداد احدى فتحتي الانف.. طبيعي ام خطر
12:25 | 2025-04-09
أبوظبي: غرامة تصل إلى 2000 درهم في حال نشر الملابس على الشرفات
06:55 | 2025-04-09
تحذير طبي من مخاطر الإدمان على المشروبات الغازية
02:15 | 2025-04-09
دراسة تحدد اطعمة تسرع بفقدان الوزن؟
02:25 | 2025-04-08
جون سينا يكشف عن إصابته بسرطان الجلد مرتين
13:56 | 2025-04-07
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.