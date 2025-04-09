يهدد حياة البشرية.. الذئب الرهيب "يعود من الانقراض"

وبينما يتزايد الحماس حول خبر الشركة الناشئة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، يقول الخبراء إن "الإنجاز" ليس كما يبدو - فضلًا عن أن إحياء ذئب الرعب يثير تساؤلات أخلاقية أوسع.وتعمل شركة كولوسال على إعادة إحياء الأنواع المنقرضة منذ تأسيسها عام 2021، ووضعت شركة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية نصب عينيها إحياء الماموث الصوفي، والنمر التسماني، ووحيد الأبيض الشمالي، وطائر الدودو، والذئب الرهيب - حيث وردت أنباء عن إعادة إحياء الأخير في تشرين الأول 2024.وانقرضت الذئاب الرهيبة، التي في الأمريكتين، منذ ما بين 12 ألف إلى 13 ألف عام، ولكن من المفترض أنها ولدت من جديد الآن من خلال التكنولوجيا الحيوية.وتمكنت شركة كولوسال من استعادة أكثر من 400 جمجمة ذئب رمادي من حفر القطران في لا بريا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب سن عمره 13 ألف عام من أوهايو وجمجمة عمرها 72 ألف عام من أيداهو، واستخراج معلومات الحمض النووي من العظام المتحجرة للأنواع المنقرضة واستخدام تحرير الجينات لتعديل الحمض النووي لأحفادهم، من الذئب .وتم بعد ذلك تطبيق عملية الاستنساخ لتحويل الخلايا إلى ثلاثة حيوانات، ويقال إنها عبارة عن إعادة خلق شبه مثالية للذئب الرهيب.وتشمل الحيوانات ذكرين، رومولوس وريموس، ولدا في تشرين الاول 2024، وأنثى واحدة، خاليسي، ولدت في كانون الثاني الماضي، ويشير اسمها إلى شخصية رئيسية من مسلسل صراع العروش .وقال العلماء إنهم أعادوا بناء جينوم الذئب الرهيب ليتطابق بنسبة 91 %، تاركين بعض الاختلافات الرئيسية بين الحيوان الذي كان موجودًا في السابق ونسخته الجديدة التي تم الحصول عليها في .وتمتلك الذئاب الجديدة المعدلة جينيا رؤوسا أوسع، وفكين وأكتافا أقوى من نظيراتها الأصلية، ولكنها تمتلك معطفا أبيض يتوافق مع جينات التصبغ التي تم اكتشافها في الحمض النووي الأحفوري.وتم إعادة إنتاج هذه السمات عن طريق تغيير 20 جينًا فقط - على الرغم من أن الاختلافات السلوكية كانت أكثر وضوحًا، وفقًا للتغطية التي أجرتها مجلة تايم .ويتم الاحتفاظ بإبداعات Colossal في مكان غير معروف في شمال ، حيث تحلق الطائرات بدون فوق المحمية التي تبلغ مساحتها 2000 فدان كالساعة لمراقبة الأمن والتغييرات.وعلى الرغم من مظهرها الجميل، فإن الحيوانات الثلاثة غير ودودة، حتى تجاه المدربين الذين قاموا بتربيتها منذ ولادتها.هل عاد الذئاب الرهيبة حقًا؟ورغم أن هذه الأخبار أحدثت الكثير من الإثارة عبر الإنترنت، وخاصة بين المهتمين بالعلوم والحيوانات، إلا أن الخبراء يحذرون من التعامل مع هذا الاكتشاف بحذر.وفي النهاية، إذا خُلقت هذه الحيوانات الثلاثة في عشرينيات الحادي والعشرين، في بيئة مختبرية، باستخدام حمض نووي قديم وآخر جديد، فهل هي حقًا ذئابٌ شرسة الدم جابت مساحات شاسعة من فنزويلا إلى كندا؟ أم أنها شيء مختلف تمامًا؟نيك رولنس هو أستاذ مشارك ومدير علم الحفريات القديمة في جامعة أوتاجو في قسم علم الحيوان في جامعة أوتاجو.وكما هو الحال مع غيره من الخبراء، فإن لدى رولانس أيضًا تحفظات بشأن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها شركة كولوسال.وقال رولنس، المقيم في نيوزيلندا: "لإعادة شيء ما إلى الأنقراض تمامًا، لا بد من استنساخه، والمشكلة هي أننا لا نستطيع استنساخ الحيوانات المنقرضة لأن الحمض النووي غير محفوظ جيدًا".وحتى لو قمت بتسلسل الجينوم، لا يمكنك استخراج الحمض النووي من الحيوانات المنقرضة في قطع طويلة بما يكفي كما تفعل مع حيوان حي، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإخراج حيوان منقرض هي استخدام تكنولوجيا البيولوجيا الاصطناعية الجديدة مثل CRISPR-cas9 حيث تعمل مثل المقص الجزيئي، ويمكنك الذهاب وقطع جزء صغير من الحمض النووي وإدخال قطعة جديدة من الحمض النووي تؤدي فعليًا إلى تغيير جيني.وفي الواقع، جمع مشروع كولوسال بين تحليل الحمض النووي القديم وتحرير الجينات باستخدام تقنية كريسبر وتربية الحيوانات البديلة الحديثة، وهو ما يحذر رولنس من أنه قد يؤدي إلى نتائج غير أصلية.وأضاف البروفيسور "ما أنتجته شركة كولوسال هو ذئب رمادي بخصائص تشبه الذئب الرهيب، وهذا ليس ذئبًا رهيبًا منقرضًا، بل هو "هجين"، والأهم من ذلك، أنه ما يعتقدون أنه أهم خصائص الذئب الرهيب".ومع الذئاب الرهيبة عن الذئاب الرمادية في أي مكان بين 2.5 إلى 6 ملايين سنة مضت، فإنها تنتمي إلى جنس مختلف تمامًا عن الذئاب الرمادية الحالية.وقام فريق كولوسال بمقارنة الجينومات الخاصة بالذئب الرهيب والذئب ، ومن حوالي 19 ألف جين، قرروا أن 20 تغييراً فقط في 14 جيناً أعطتهم ذئباً رهيبًا حقيقيًا.وقال أندرس بيرجستروم، الأستاذ بجامعة إيست أنجليا والمتخصص في تطور الكلاب: "أعتقد أن هذا الحيوان ليس ذئبًا رهيبًا، وليس من الصحيح القول إن ذئابًا رهيبة أُعيدت من الانقراض، بل هو ذئب رمادي مُعدّل".وأضاف: "عشرون تغييرًا لا تكفي، ولكن قد تحصل على ذئب رمادي غريب المظهر."وعلى مدى الخمسمائة مليون سنة الماضية، شهدت الأرض خمسة أحداث انقراض جماعي كبرى، تُعرف باسم "الخمسة الكبار"، ويشعر العلماء بالقلق بشأن متى قد ندخل في الحدث السادس.وشركة كولوسال، المتأثرة بالقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "ICUN" التي تضم 47 ألف نوع مهدد بالانقراض، تسعى إلى المضي قدمًا في جهودها والمساعدة في حماية الأنواع الموجودة بالفعل.وحتى أن الشركة الناشئة ركّزت جهودها البحثية على "شفاء" الأرض ومنح الأنواع المنقرضة "يومًا جديدًا تحت أشعة الشمس". وأثار أحدث عمل لشركة Colossal محادثة حول الحيوانات التي من المحتمل أن يتم مساعدتها أو إعادتها - بشكل كامل أو هجين - في المرة القادمة. ومن بين هذه الحيوانات الماموث الصوفي، الذي أعلنت شركة كولوسال بالفعل عن خطط لإحيائه، وحتى الديناصورات، التي لم تعلق الشركة الناشئة عليها بعد، على الرغم من التكهنات.