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لقاءات خاصة مع مشاهير في لبنان... التيكتوكرز تحصل فلوس اكثر من لتشتغل وكبة الأرز من أشهى المأكولات العراقية!
منوعات
2025-04-09 | 14:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
1,569 شوهد
تواجدت
قناة
السومرية
، يوم أمس الثلاثاء 8 نيسان 2025، بحفل اطلاق الفيلم الكوميدي "#جنkeys" بحضور إعلامي وفنّي حاشد، والعمل من بطولة الممثل جاد ابو علي ورانيا
عيسى
وكارلا مرعي، وتدور أحداث الفيلم عن عرافة لديها القدرة على
قراءة
أفكار الناس بمساعدة الجنّ وتقدم النصائح الإرشادات للباحثين عن الإجابات.
وكان لنا لقاء مع عدد من المشاهير، ومن بينهم المؤثر والكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً على منصة التيك توك، حسن فنيش حيث طرحنا عليه السؤال حول دور التيك توك في المجتمع، فأجابنا أن البعض يستفيد كثيراً من التطبيق، ان كان مادياً أو لتسويق أعماله ومنتوجاته. وأكّد أن قبل التيك توك، لم يكن هناك تسويق الكتروني جيّد.
ووصف حسن التيك توك بأنه "صنع للتسلية والضحك والترفيه الي جانب الاستفادة المادية منه". ولكنه أشار إلى أن في هذه الأيام، البعض يستخدم التيك توك لأغراض أخرى مثل السياسة والاباحة والفضائح، مما يؤثر سلباً على التطبيق ومستقبله.
وعن القرارات المقترحة في
العراق
حول حذف تطبيق تيك توك، عارض حسن فنيش هذا القرار وقال إنه يجب مراقبته وأخذ تدابير جدية لمستخدميه وحظر الحسابات المسيئة والإباحية ولكن عدم حذفه نهائياً.
وأشار التيكتوكر حسن فنيش أنه يحب
العراق
كثيراً ولديه الكثير من المتابعين من بلاد
الرافدين
. واستذكر زيارته إلى العراق خلال زيارة الأربعين والتقط فيديوهات للمقامات الحسينية ونالت إعجاب عدد واسع من رواد الإنترنت حيث نال الفيديو ملايين المشاهدات.
الشيف اللبناني انطوان يتحدث عن الأكل العراقي
عبّر الشيف اللبناني "انطوان" الذي يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في الفيلم، عن حبّه للأكل العراقي وأكثر ما يحب طريقة طهي
السمك
في العراق. وأشار الى أن بلاد
الرافدين
مشهور بالمطيبات والبهارات مثل الكركم والعقدة الصفراء.
وأكّد الشيف انطوان أن هناك فرق كبير بين المأكولات
اللبنانية
والعراقية، وذلك من ناحية المطيبات في الأطعمة وطريقة طهيها. وقال إنه حضّر في إحدى حلقات برنامجه طبق "كبة الارز" العراقي وأكّد أنه من أطيب وألذ المأكولات حيث يتميّز بطعم شهي ورائع.
الممثلة
اللبنانية
رانيا
عيسى
تحبّ
رحمة
رياض
وفي حديث خاص مع بطلة الفيلم رانيا
عيسى
، عبّرت عن حبها الكبير للعراق والفن العراقي، وأكدت أنه متميّز ورائع، وقالت إنها تحب الفنانة
رحمة
رياض وتستمع لأغانيها الرائعة والناجحة، كما ذكرت الفنان
حسام
الرسام وسيف نبيل. وأشارت إلى أن الأغاني العراقية مميزة وتحبّ سماعها كثيراً، كما قالت إنها تتابع أحياناً الدراما العراقية.
المحرر
جنيفر فرحات
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