لقاءات خاصة مع مشاهير في لبنان... التيكتوكرز تحصل فلوس اكثر من لتشتغل وكبة الأرز من أشهى المأكولات العراقية! 

وكان لنا لقاء مع عدد من المشاهير، ومن بينهم المؤثر والكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً على منصة التيك توك، حسن فنيش حيث طرحنا عليه السؤال حول دور التيك توك في المجتمع، فأجابنا أن البعض يستفيد كثيراً من التطبيق، ان كان مادياً أو لتسويق أعماله ومنتوجاته. وأكّد أن قبل التيك توك، لم يكن هناك تسويق الكتروني جيّد.ووصف حسن التيك توك بأنه "صنع للتسلية والضحك والترفيه الي جانب الاستفادة المادية منه". ولكنه أشار إلى أن في هذه الأيام، البعض يستخدم التيك توك لأغراض أخرى مثل السياسة والاباحة والفضائح، مما يؤثر سلباً على التطبيق ومستقبله.وعن القرارات المقترحة في حول حذف تطبيق تيك توك، عارض حسن فنيش هذا القرار وقال إنه يجب مراقبته وأخذ تدابير جدية لمستخدميه وحظر الحسابات المسيئة والإباحية ولكن عدم حذفه نهائياً.وأشار التيكتوكر حسن فنيش أنه يحب كثيراً ولديه الكثير من المتابعين من بلاد . واستذكر زيارته إلى العراق خلال زيارة الأربعين والتقط فيديوهات للمقامات الحسينية ونالت إعجاب عدد واسع من رواد الإنترنت حيث نال الفيديو ملايين المشاهدات.عبّر الشيف اللبناني "انطوان" الذي يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في الفيلم، عن حبّه للأكل العراقي وأكثر ما يحب طريقة طهي في العراق. وأشار الى أن بلاد مشهور بالمطيبات والبهارات مثل الكركم والعقدة الصفراء.وأكّد الشيف انطوان أن هناك فرق كبير بين المأكولات والعراقية، وذلك من ناحية المطيبات في الأطعمة وطريقة طهيها. وقال إنه حضّر في إحدى حلقات برنامجه طبق "كبة الارز" العراقي وأكّد أنه من أطيب وألذ المأكولات حيث يتميّز بطعم شهي ورائع.وفي حديث خاص مع بطلة الفيلم رانيا ، عبّرت عن حبها الكبير للعراق والفن العراقي، وأكدت أنه متميّز ورائع، وقالت إنها تحب الفنانة رياض وتستمع لأغانيها الرائعة والناجحة، كما ذكرت الفنان الرسام وسيف نبيل. وأشارت إلى أن الأغاني العراقية مميزة وتحبّ سماعها كثيراً، كما قالت إنها تتابع أحياناً الدراما العراقية.