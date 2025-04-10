عبير الصغير تعلن خطوبتها بطريقة استثنائية ولا تريد الكشف عن هوية خطيبها قبل كتب الكتاب! 

نشرت عبر حساباتها الرسمية على السوشيل ميديا فيديو من لحظات طلب يدها للزواج، ووثّقت في المقطع المصوّر تحضيراتها لهذه المناسبة وتحضير الضيافة الشهية التي صنعتها بيدَيها وقراءة الفاتحة مع عائلتها. كما وثّقت الأجواء العائلية السعيدة، ولكن العريس لم يظهر بالفيديو ولم تكشف عن هويته.

فأثار ذلك جدلاً واسعاً بين الرواد، حيث تساءل البعض عن هويته خاصّة أنّها لم تظهر في السابق مع أي أحد علناً. فيما شكّوا آخرون بأسماء عديدة أبرزها البلوغر المشهور جو حطاب بسبب صورة تجمعه معها عبر حسابه على "إنستقرام"، مؤكّدين أنّها الصورة الوحيدة التي تجمعه مع صانعة محتوى عربيّة، بالرغم من أنّها منشورة منذ سنتَين تقريباً. فيما بدأت بعض التحليلات الأخرى تنطلق عبر منصّة "تيك توك" بأسماء أشخاص آخرين منهم لبنانيون وسوريون.

ومن التعليقات: "صوره البنت الوحيده الناشرها لانها خطيبته"، "الف الف الف مليون الك وجكاره بالنتن هاي تهنئة من الشعب الغزي كلووو"، "عريس كل الدلال الو هاد الوحيد الي بتقلو والله لاعملك اكل مالك اكلو بحياتك اني ارا الكرش الذي سيصبح عليه".

ولم تُعلن أيّ تفاصيل خاصّة بالعريس، مكتفية بالتأكيد على أنّ الأمر حدث بسرعة، إذ شاركت بالبداية مقطع فيديو عبر خاصية القصص الصغيرة على إنستقرام، يُسمع فيه أصوات بعض الأشخاص الذين يطلبون منها الإعلان عن اسم خطيبها، لتعود وتؤكّد في فيديو ثانٍ أنّها ستعلن اسمه في الوقت المناسب أي بعد كتب الكتاب.