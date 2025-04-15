جورجينا تخطف الأنظار بوشم عربي جديد (صور)

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أشعلت ، شريكة نجم كرة القدم ، مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة عبر حسابها على الانستجرام، والذي كشفت فيها عن وشم مميز باللغة العربية، لفت انتباه متابعيها العرب وحفّز تفاعلهم بين الإعجاب والفضول حول مغزاه.





في منشور عبر خاصية "الستوري"، ظهرت جورجينا بإطلالة أنيقة مزينة بساعة فاخرة وخاتم لافت، مع طلاء أظافر متناسق بعناية، لكن الوشم الذي خطف الأضواء كان عبارة "ابعد عننا الشر آمين" مكتوبة بخط عربي أنيق على يدها، وقد أثار هذا الاختيار اللافت للغة العربية إعجاب الجمهور، خاصة أنه يعكس ارتباطًا ثقافيًا مميزًا، بعيدًا عن أسلوبها المعتاد في الإطلالات.



منذ انتقال إلى في يناير 2023، تستقر جورجينا معه في ، حيث أظهرت انفتاحًا كبيرًا على الثقافة المحلية، وتتشارك جورجينا بانتظام لحظات من حياتها اليومية في ، سواء من خلال حضور المناسبات المحلية، اعتماد أزياء مستوحاة من الطراز العربي، أو استخدام عبارات باللغة العربية، مما عزز شعبيتها بين الجمهور العربي.