تحذير من دواء "مزيف" لإنقاص الوزن

وأكدت الأمريكية أن المنتجات المزيفة دخلت السوق على الأرجح من خلال موزعين أو بائعين غير مرخصين، وأضافت أن الإدارة والشركة المنتجة للدواء وهي "نوفو نورديسك"، تقومان باختبار المنتجات المزيفة لتحديد ما إذا كانت آمنة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".ويُطلب من المرضى الراغبين في الحصول على "أوزمبيك" في ، تقديم وصفة طبية صالحة للصيدليات المرخصة من الدولة، والتي تتحقق من المنتج بحثاً عن أي علامات تزوير.و"أوزمبيك" محفز لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، ويستخدم بالأصل لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية الرئيسية.وبات "أوزمبيك" يستخدم على نطاق واسع عالمياً لإنقاص الوزن، علماً أن الشركة المصنّعة له حققت قرابة 17 مليار دولار من مبيعات الدواء في عام 2024، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.