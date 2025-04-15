أخطاء يومية يرتكبها الرجال تقضي على الحيوانات المنوية... اكتشفوها!

أوضح الدكتور بوغاتيريوف، أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن بعض المنتجات الغذائية والعادات اليومية قد تؤثر سلبا وبشكل كبير على صحة ونوعية الحيوانات المنوية، إليكم أبرزها:التعرض المستمر للحرارة: الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا مع وضع الحاسوب المحمول على الفخذ، واستخدام حمامات البخار أو الجاكوزي بكثرة، كما أيضاً ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو مصنوعة من أقمشة غير قطنية.الإفراط في تناول الكحول والتدخين: الكحول يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية، والتدخين أيضاً سواء السجائر أو الشيشة فيقلل عدد الحيوانات المنوية ويزيد من تشوهاتها.سوء التغذية: نقص الزنك، فيتامين C، وفيتامين E يؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية، وتناول الأطعمة السريعة والمعالجة باستمرار يقلل من جودة الحيوانات المنوية.قلة النوم أو النوم غير المنتظم: النوم غير الكافي يخل بتوازن الهرمونات، ومنها التستوستيرون، المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية.الإجهاد المزمن والضغط النفسي: التوتر المزمن يؤثر على الخصوبة من خلال تقليل الرغبة الجنسية وإضعاف الأداء الجنسي.الإفراط في استخدام الهاتف المحمول: وضع الهاتف في الجيب الأمامي قريبًا من الخصيتين قد يؤثر بسبب الإشعاعات والحرارة.استخدام بعض الأدوية والمنشطات: أدوية مثل الستيرويدات (هرمونات بناء العضلات) تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الحيوانات المنوية وأدوية أو أدوية علاج الضغط أو يمكن أن يكون لها تأثير جانبي على الخصوبة.قلة النشاط البدني أو الإفراط في التمارين العنيفة: الخمول يؤثر على العامة والهرمونات والتمارين المفرطة، خاصّة مع استخدام مكملات أو هرمونات، تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.