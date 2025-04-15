أوروبا.. موظفون أنشئوا بالذكاء الاصطناعي يباشرون عملهم

وذكرت وسائل إعلام أن 5 زملاء جدد انضموا في الآونة الأخيرة إلى قسم التسويق في شركة « يونيبرو» الدنماركية، هم في الواقع موظفون أُنشئوا بواسطة ، ولكن لهم أسماء ووجوهاً وعناوين بريد إلكتروني.ونقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مديرة الخدمة ميخالا سفانه لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "بوصفنا بشراً، ما نبرع فيه هو إبداعنا وتعاطفنا مع الآخرين ومعرفتنا بعملائنا".وتوضح: "من خلال العمل مع الذكاء الاصطناعي، يستفيد الموظفون من المساعدة في المهام الأكثر روتينية وفي إيجاد المعلومات" التي يبحثون عنها.وبمساعدة شركة "مانيفولد إيه آي- manifold AI" الدنماركية المتخصصة، وسَّعت "رويال يونيبرو" فريقها بهؤلاء الأعضاء الافتراضيين الجدد الذين أطلقت عليهم أسماء: "كونديكاي"، المتخصص في العلامات التجارية؛ ومحللة السوق " "، و" " الذي يجمع بيانات المبيعات، و" " الخبير في تقديم الطعام، و" " مندوبة المبيعات.في البداية، كانوا مجرد مساعدين من دون أسماء أو صور، أما الآن فإن "الزملاء" الخمسة لديهم جميعاً قصة، ويمكنهم تغيير الأزياء والتفاعل يومياً مع الموظفين الآخرين الذين دربوهم من خلال تمرير جميع المعلومات المتاحة لهم.وتشيد سفانه بحماس زملائها تجاه المشروع، قائلة: "عندما وضعنا صورة على وكيل الذكاء الاصطناعي، تضاعف الاستخدام والتفاعل 4 مرات». وتضيف: «لم أشعر بأي تردد" تجاه الفكرة.وبحسب يان دامسغارد، الأستاذ المتخصص في التحولات الرقمية في كلية كوبنهاغن للأعمال، فإن موظفي الذكاء الاصطناعي "يتم إنشاؤهم كشخصيات حقيقية، وهو أمر شائع جداً بالنسبة للخدمات الرقمية لتحسين تجارب المستخدمين".ويشير إلى أن هؤلاء الوكلاء الافتراضيين "مصممون للتعامل مع مشكلات محددة".