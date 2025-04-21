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هكذا يمكن الكتابة بأحرف ملونة على "واتساب"
منوعات
2025-04-21 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
277 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يطرح تطبيق التراسل الأوسع انتشارا واتساب خيارات متعددة لمنح المستخدمين تجربة مميزة.
ففي حال كنت شعرت بالملل من اللون الافتراضي لرسائل واتساب وترغب في إضافة لمسة شخصية وأكثر متعة، فهناك حلول متاحة عبر تطبيقات خارجية تساعدك على تغيير لون النص وتنسيقه.
ونظرًا لأن واتساب لا يتيح حتى الآن تغيير ألوان الرسائل داخل المحادثات، يلجأ البعض إلى استخدام تطبيقات من جهات خارجية لتحقيق ذلك.
كما من المهم معرفة أن هذه الأدوات ليست جزءًا من واتساب الرسمي؛ ما يعني أنك قد تضطر لمنحها أذونات خاصة، وقد تتضمن بعض المخاطر المتعلقة بالخصوصية، لذا، يُنصح باستخدام التطبيقات من مصادر موثوقة فقط.
خطوات الحصول على حروف ملونة في واتساب
ولإضفاء لمسة مميزة على رسائلك النصية، يمكنك استخدام تطبيق "Stylish Text"، وإليك الطريقة: حمّل تطبيق Stylish Text من متجر التطبيقات الخاص بجهازك "Google Play" أو "App Store"، ثم ثبّت التطبيق وامنحه الأذونات المطلوبة لتشغيله بشكل صحيح.
بعد ذلك، افتح واتساب وابدأ بكتابة رسالتك كالمعتاد، وحدّد النص الذي كتبته، ثم اضغط على رمز النقاط الثلاث في القائمة المنبثقة، اختر خيار "نص أنيق" للوصول إلى مجموعة من أنماط الكتابة المختلفة، ثم اختر النمط الذي يعجبك، ثم أرسل الرسالة إلى جهة الاتصال أو المجموعة المطلوبة.
تنسيقات النص المتاحة في واتساب
ويوفر واتساب بعض تنسيقات النص الأساسية التي تضيف طابعًا مميزًا لرسائلك، وهي كالآتي: غامق، استخدم نجمتين حول النص "*"، مائل استخدم شرطتين سفليتين "_"، مشطوب: استخدم التلدة "~"، يمكنك أيضًا دمج التنسيقات، لكن بعضها قد لا يظهر بشكل صحيح حسب الجهاز.
كما أن كل هذه التنسيقات تعمل على أندرويد و"iOS" و"
whatsapp
Web".
الكتابة الإبداعية باستخدام الرموز التعبيرية
والرموز التعبيرية لم تعد مجرد إضافات مرئية، بل أصبحت وسيلة فعّالة للتعبير، ويمكن استخدامها، لإضافة نبرة أو عاطفة إلى الرسائل.
كما يمكن تحويل الجمل إلى ألغاز بصرية ممتعة باستخدام الإيموجي فقط، أو سرد قصص قصيرة، أو تعبير عن مشاعر معقدة دون استخدام كلمات.
وعند استخدامها بشكل ذكي، تعزز الرموز التعبيرية من فهم الرسالة وتعبر عن مشاعر لا يستطيع النص وحده إيصالها، مثل السخرية أو الحماسة أو الحب.
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