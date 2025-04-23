دراسة: صعود السلالم يساهم بتعزيز صحة القلب!

وتوصل الباحثون إلى أن هذه العادة البسيطة ترتبط بانخفاض خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 24%، كما تقلل احتمالات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 39%.وقد قدمت صوفي بادوك من هذه النتائج في مؤتمر في ، مؤكدة أن حتى النشاطات القصيرة مثل صعود الدرج يمكن أن تقلل خطر الوفاة المبكرة.وتابعت: "اختر السلالم كلما أتيحت لك الفرصة، فهذا القرار البسيط يحمي قلبك"، مشيرة إلى أن دمج هذا النشاط في الروتين اليومي هدف سهل التحقيق.وللوصول إلى هذه النتائج، قام الفريق البحثي بتحليل بيانات تسع دراسات شملت أكثر من 480 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عاما. وشملت العينة أشخاصا أصحاء بالإضافة إلى مرضى القلب، حيث مثلت النساء 53% من المشاركين.وكشف التحليل الشامل أن فوائد صعود السلالم لا تقتصر على تقليل خطر الوفاة المبكرة فحسب، بل تمتد أيضا لتشمل انخفاضا ملحوظا في خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب والسكتات الدماغية.وفي تعليق على النتائج، قالت بادوك: "تشير دراستنا إلى وجود علاقة بين عدد الدرجات التي يصعدها الشخص ومدى الفوائد الصحية التي يحصل عليها، حيث يبدو أن زيادة صعود السلالم تعطي فوائد أكبر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث للتأكيد".وأضافت: "سواء كنت في العمل أو المنزل أو أي مكان آخر، ننصحك دائما باختيار السلالم كلما أمكن ذلك".وتظهر الأدلة العلمية المتزايدة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب، ولذلك، يوصي الخبراء الصحيون بممارسة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من التمارين متوسطة الشدة.