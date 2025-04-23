4 سيناريوهات تحدد مصير حمو بيكا بعد حبسه سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، قال المحامى والخبير القانوني نبيل ، إن هناك 4 سيناريوهات أمام المتهم في جلسة الاستئناف وهي تأييد الحكم الصادر بحبسه سنة أو تخفيف الحكم أو إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة أو تصدر المحكمة حكما ضد المتهم مع إيقاف التنفيذ.وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.وقضت محكمة قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.