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خطير على الأطفال.. الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي

منوعات

2025-04-27 | 13:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطير على الأطفال.. الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي
253 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في عالمنا اليوم المليء بالتكنولوجيا، يواجه الآباء تحديات جديدة تمامًا فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة أطفالهم على الإنترنت.

وتُذكرنا هذه المخاطر التكنولوجية المتطورة بأن استخدام الإنترنت ينطوي على مخاطر حقيقية، بالإضافة إلى فوائده الكامنة.
وأصبح الذكاء الاصطناعي قوةً ضاربة، تُغيّر طريقة عيشنا وتواصلنا وتربيتنا لأطفالنا؛ وقد جلب معه تطوراتٍ مذهلة وتحدياتٍ غير متوقعة.
ومع خوضنا غمار هذا المشهد المُعقّد، يُصبح من الضروري فهم المخاطر المُحتملة التي يُشكّلها على سلامة أطفالنا، بدءًا من إنشاء محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي ووصولًا إلى استخدام برمجيات مُتطورة في التلاعب الإلكتروني.
مواد الاعتداء الجنسي
يشير مصطلح مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى استخدام برمجيات لإنشاء محتوى صريح، وإن كان مُصنّعًا بالكامل، يتضمن قاصرين.
تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بقدرة مُقلقة على إنشاء محتوى يبدو حقيقيًا بشكلٍ صادم، مما يطمس الحدود الفاصلة بين ما هو أصيل وما هو مُزيّف، سواء بالنسبة للوالدين أو الجهات المُكلفة بحماية الأطفال.
إنه واقع مُقلق يُشكّل مخاطر جسيمة على سلامة أطفالنا على الإنترنت؛ وإلى جانب المخاطر الكامنة، تُضيف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المُولّدة بالذكاء الاصطناعي بُعدًا جديدًا للتهديدات الإلكترونية مثل إمكانية تضخيم الابتزاز الجنسي، إذ يُمكن للمُعتدين استغلال هذه الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي لتهديد الأطفال أو إجبارهم على الامتثال لمطالبهم، سواء كان ذلك بإرسال أموال، أو الامتثال للتهديدات، أو الانخراط في أفعال جنسية لمنع نشر المحتوى المُزيّف.
الاستدراج الإلكتروني
على عكس الاستدراج التقليدي الذي يعتمد كليًا على غرائز وأساليب المُتحرش، يستخدم الاستدراج الإلكتروني برمجيات متقدمة لتحديد الضحايا المحتملين واستهدافهم بفاعلية أكبر.
ويُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أنشطة الطفل على الإنترنت، وأنماط تواصله، ومعلوماته الشخصية، مما يسمح للمتحرشين بتعديل أساليبهم لاستغلال نقاط الضعف.
ويبدأ الاستدراج الإلكتروني عادةً بمحاولة المُتحرشين بناء الثقة وعلاقة وطيدة مع الطفل.
ويُعزز الذكاء الاصطناعي هذه العملية من خلال أتمتة تحليل كميات هائلة من البيانات، مما يُمكّن المُتحرشين من تحديد الأهداف المحتملة بدقة أكبر.
وتستطيع هذه البرمجيات اكتشاف أنماط السلوك والاهتمامات، وحتى الحالات العاطفية، مما يُسهّل عملية الاستدراج بشكل كبير.
التزييف العميق
يتضمن التزييف العميق، المُدعم بالذكاء الاصطناعي، التلاعب بالصور والصوت لإنشاء محتوى مُقنع، ولكنه مُزيف تمامًا.
وفيما يتعلق بالأطفال على الإنترنت، يُترجم هذا إلى إنشاء هويات مزيفة، قد تنتحل شخصية طفل آخر يعرفه الضحية، مما يؤدي إلى مجموعة من التهديدات وسيناريوهات التلاعب.
ويستطيع المتحرشون استغلال إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي المزيفة لانتحال شخصية الأطفال، والتسلل إلى الفضاءات الإلكترونية، إذ يمكنهم خداع الضحايا الغافلين لبناء الثقة أو الانخراط في تفاعلات صريحة.
ويمكن أن يكون هذا التلاعب مقنعًا بشكل خاص عندما ينتحل المتحرش شخصية مألوفة للطفل.
دور الآباء
يؤدي الآباء دورًا حاسمًا في الحد من هذه المخاطر من خلال تعزيز قنوات التواصل المُفتوحة مع أطفالهم.
فالمُشاركة الفعّالة في نقاشات حول أنشطتهم على الإنترنت وأصدقائهم وتجاربهم تُتيح للآباء فهم المؤشرات التحذيرية المُحتملة.
ومن خلال بناء الثقة، يزداد احتمال مشاركة الأطفال لمخاوفهم وطلب التوجيه عند مواجهة مواقف مُزعجة عبر الإنترنت.
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