احذر هذه التطبيقات.. قد تكلّفك حسابك البنكي

ولتحميل تطبيق جانبي على نظام أندرويد، عليك الآن تفعيل أذونات متعددة، والتي تعمل كحواجز أمان تمنع هذا التحميل.وفي حين أن أندرويد قد وصل إلى مرحلة يمكنه فيها الكشف الفوري عن التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة، إلا أنه لا يزال بإمكان بعضها خداع النظام باستخدام أساليب متطورة، متجنبًا اكتشاف حواجز حماية غوغل.حتى إذا نزّلت ملف APK بعناية، قد يصل في النهاية إلى بياناتك الشخصية، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للخصوصية أو أضرار مالية، خاصة أن معظمنا يخزن الآن بياناته المصرفية ووسائطه الشخصية وغيرها على هواتفه.لا يستحق المخاطرةيعتبر أحد أهم الأسباب لتحميل التطبيقات الجانبية هو الحصول على ميزات جديدة أو تجربة خالية من الإعلانات مجانًا.ومع ذلك، تفوق مخاطر هذه التطبيقات فوائدها بكثير، ومن الأفضل دائمًا الدفع مقابل تطبيق أو خدمة، بدلًا من تحميل نسخة مقرصنة جانبية، لأن ذلك لا يضمن تجربة مستخدم آمنة ومثالية فحسب، بل يدعم أيضًا المطورين في تحسين الخدمة وإضافة ميزات جديدة.ولبعض التطبيقات والخدمات سياسات صارمة، فإذا اكتشفت أي تلاعب مثل استخدام نسخة معدلة من التطبيق لفتح الميزات المقفلة، يمكنها حظر حسابك نهائيًا، وقد تفقد جميع بياناتك الشخصية والإعدادات المرتبطة بهذا الحساب.لذلك، لا يستحق الأمر المخاطرة بجميع إعداداتك الشخصية وتوصياتك لمجرد توفير بضع الدولارات.وعلى سبيل المثال، أدى تثبيت نسخ معدلة من تطبيقات شائعة، مثل واتساب ويوتيوب وسبوتيفاي، للوصول إلى الميزات المقفلة وتجربة خالية من الإعلانات إلى فقدان المستخدمين لحساباتهم نهائيًا.الوقاية خير من العلاجومع تزايد الجرائم الإلكترونية، يجب على الجميع تقريبًا تجنب التحميل الجانبي للتطبيقات، أو التأكد دائمًا من تنزيل ملف التثبيت من المصدر الأصلي.وإذا كنت تخطط لمواصلة التحميل الجانبي للتطبيقات، فكن دائمًا مجتهدًا، وتحقق من المصادر، وتأكد من عدم المخاطرة بوجودك الرقمي أو أموالك لمجرد توفير بعض المال.