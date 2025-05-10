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دواء خافض للكوليسترول "يقي" من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

منوعات

2025-05-10 | 13:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دواء خافض للكوليسترول &quot;يقي&quot; من النوبات القلبية والسكتات الدماغية
756 شوهد

السومرية نيوز - منوعات
توصلت دراسة حديثة إلى أنّ دواءً خافضاً للكوليسترول قد يُوفّر وسيلة أكثر فاعلية وملاءمة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واختبرت التجربة السريرية "برودواي" دواء فموياً يُؤخَذ مرّة واحدة يومياً يُعرف باسم "أوبيسيترابيب"، وتبيَّن أنه يُخفض بشكل ملحوظ كلاً من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني (أ) (Lp- a)، وهما عاملان رئيسيان يُسهمان في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقدَّم مدير معهد القلب الفيكتوري بجامعة "موناش" الأسترالية، وقائد الدراسة المنشورة في دورية "نيو إنجلاند الطبية"، البروفسور ستيفن نيكولز، نتائج تجربة "برودواي" خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لتصلُّب الشرايين الذي أُقيم من 4 إلى 7 أيار الحالي في غلاسكو بالمملكة المتحدة.
وأكد نيكولز، في بيان نُشر الجمعة، عبر موقع الجامعة، أنّ هذه النتائج تُشكّل خطوة مهمّة إلى الأمام، بالنسبة إلى المرضى الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أهداف خفض الكوليسترول باستخدام العلاجات الحالية.
وأضاف: "نعلم أنّ كثيراً من الأشخاص المُعرَّضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لا تنخفض مستويات الكوليسترول لديهم بما يكفي، حتى مع استخدام أفضل العلاجات المتوفرة حالياً".
ووفق نتائج الدراسة، يُعد "أوبيسيترابيب" خياراً واعداً جديداً؛ إذ لم يُخفض كوليسترول (LDL) بنسبة تزيد على 30 في المائة فقط، وإنما سُجِّل أيضاً انخفاض في مستوى (Lp- a)، وهو عامل يصعب التحكم به، وقد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
يُذكر أنّ كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بـ"الكوليسترول الضار"، يتراكم في الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أما البروتين الدهني (أ)(Lp- a) ، فهو عامل خطر وراثي أقل شهرة، ولكنه يُسرِّع من تلف الشرايين، وليس ثمة علاجات معتمدة على نطاق واسع -حتى الآن- لخفض مستوياته، بخلاف (LDL).
وفي تجربة "برودواي" التي طبقت على 2500 مشارك يعانون أمراضاً قلبية مزمنة أو ارتفاعاً وراثياً في الكوليسترول، أُعطي بعضهم دواء "أوبيسيترابيب"، وبعضهم الآخر أُعطي علاجاً وهمياً، إلى جانب أدوية الكوليسترول المعتادة.
ووجد الباحثون أنه بعد 12 أسبوعاً انخفض متوسّط مستوى الكوليسترول الضار (LDL) لدى المرضى الذين تناولوا "أوبيسيترابيب" بنسبة 32.6 في المائة، كما انخفض مستوى (Lp- a) بنسبة 33.5 في المائة، وحقَّق عدد كبير منهم الأهداف الموصى بها وفق الإرشادات الطبية.
تجدر الإشارة إلى أنّ "أوبيسيترابيب" كان جيد التحمُّل من المرضى، وسجَّل ملفاً سلامياً مماثلاً للتجارب السابقة.
وعلَّق نيكولز: "قد يُشكل هذا الدواء أداة قيمة في مكافحة أمراض القلب، فهو مريح وفعّال، وقد يُسهم في سدّ الفجوة لدى المرضى الذين استنفدوا خياراتهم العلاجية".
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دواء

كوليسترول

نوبات قلبية

سكتات دماغية

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