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مايكروسوفت تستعد لتسريح أكثر من 6,000 موظف... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

منوعات

2025-05-14 | 05:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مايكروسوفت تستعد لتسريح أكثر من 6,000 موظف... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟
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1. تسريحات واسعة النطاق
أعلنت شركة مايكروسوفت عن خطتها لتسريح أكثر من 6,000 موظف، أي ما يعادل 3% من قوتها العاملة. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى "تنفيذ تغييرات تنظيمية ضرورية لوضع الشركة في أفضل موقع ممكن لتحقيق النجاح". وتُعد هذه الجولة من التسريحات الأكبر منذ أوائل عام 2023، عندما قامت الشركة بتسريح 10,000 موظف في واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها.



2. تقليص الموظفين مع التوسع
يثار التساؤل: لماذا تقوم مايكروسوفت بتسريح الآلاف من موظفيها رغم توسعها السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تكمن في ما يسمى بـ "إعادة التوجيه الاستراتيجي". وفقًا لبيان الشركة، فإن هذه التسريحات هي جزء من "تغييرات تنظيمية ضرورية لوضع الشركة في أفضل موقع في سوق ديناميكي". ببساطة، تحاول مايكروسوفت إعادة تشكيل نفسها لتناسب المستقبل، الذي أصبح يتركز بشكل متزايد حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو مستقبل مكلف بطبيعته.

3. استثمارات ضخمة في البنية التحتية
تستثمر الشركة عشرات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية لدعم أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المتزايدة. وتشير التقارير إلى أن إنفاق مايكروسوفت الرأسمالي هذا العام قد يصل إلى 80 مليار دولار، يُخصص جزء كبير منه لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه الاستثمارات ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية أمام شركات مثل غوغل وأمازون وميتا، لكنها تأتي بتكلفة تشغيلية أعلى وهوامش ربح أضيق.

4. إعادة هيكلة إدارية داخلية
من التغييرات الداخلية الكبيرة التي تقوم بها مايكروسوفت محاولة "تسطيح" هيكلها الإداري. وألمحت المديرة المالية للشركة، آمي هود، إلى تقليص الطبقات الإدارية، في خطوة تهدف إلى تسريع واتخاذ القرارات بشكل مباشر ومرن. وبينما لم تُكشف تفاصيل الفرق المتأثرة بالتسريحات، تشير التقارير إلى أن الموظفين من مختلف المستويات والأقسام، بما في ذلك linkedin والمكاتب الدولية للشركة، تأثروا بهذه القرارات.

5. مايكروسوفت لم تعد مجرد شركة برمجيات
رغم أن مايكروسوفت ما زالت تُعرف ببرمجياتها ونظام التشغيل "ويندوز"، فإن أعمالها تطورت بشكل كبير. أصبحت الآن تركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بشكل أساسي. ومع أن قسم الحوسبة السحابية "أزور" يواصل النمو، فإن هوامش الربح فيه بدأت بالانخفاض. ففي الربع المالي الأخير، تراجعت هوامش الربح في خدمات Microsoft Cloud من 72% إلى 69% مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى أن حتى الأقسام الأكثر ربحية لا تخلو من ضغوط التكاليف.

وقد يكون من المحتمل أن الشركة تحاول تعويض التكاليف الضخمة لتوسعات الذكاء الاصطناعي من خلال تقليص عدد الموظفين. وقال المحلل التقني جيل لوريا من شركة DS Davidson لوكالة رويترز: "نعتقد أن مايكروسوفت تحتاج لتقليص 10,000 موظف سنويًا على الأقل لتغطية مستويات الاستهلاك المرتفعة نتيجة نفقاتها الرأسمالية".

ليس تحركًا فرديًا
مايكروسوفت ليست وحدها في هذا النهج. في جميع أنحاء وادي السيليكون silicon valley، تراهن الشركات بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، بينما تقلص قوتها العاملة بهدوء. فقد قامت شركات مثل غوغل وميتا وأمازون بتسريح آلاف الموظفين خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تواصل فيه ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخدمات الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات الجديدة.

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