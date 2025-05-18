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سامسونغ تسخر من هواتف آيفون

منوعات

2025-05-18 | 12:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سامسونغ تسخر من هواتف آيفون
810 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أتاح إطلاق هاتف "جالاكسي إس 25 إيدج" لشركة سامسونغ فرصة جديدة لشن "هجوم ودي" آخر على منافستها الكبرى أبل.

وسبق أن فعلت سامسونغ هذا الأمر مرات عديدة من قبل. وفي كل مرة تقريبًا، كانت تُقدم شيئًا لم تُقدمه أبل حتى الآن.
ومن أمثلة ذلك حملة "على الحياد" الإعلانية التي تضمنت هواتف جالاكسي القابلة للطي.
فيديو قصير
سخرت سامسونغ هذه المرة من أبل، في فيديو قصير نشرته عبر "إنستغرام"، تُظهر فيه مدى ثقل هاتف آيفون مقارنةً بهاتف "جالاكسي إس 25 إيدج" خفيف الوزن.
وفي هذا الإعلان القصير، علّقت سامسونغ الهاتفين بحُزم من بالونات الهيليوم. وبمجرد أن بدأت البالونات بالفرقعة، ظل هاتف "جالاكسي إس 25 إيدج" عائمًا في الهواء، بينما هبط هاتف آيفون على الأرض.
في الواقع، لم تُسمِّ سامسونغ هاتف آيفون باسمه. وأشارت إليه باسم هاتف آخر. ولكن لجزء من الثانية، يتضح جليًّا أن هذا الجهاز الآخر هو آيفون، وعلى الأرجح "آيفون 16 برو".
مقارنة الهاتفين
يستخدم كلٌّ من "جالاكسي إس 25 إيدج" و"آيفون 16 برو" إطارات من التيتانيوم، لكنهما يختلفان اختلافًا جوهريًّا في تصميمهما.
وفي حين أن سماكة "آيفون 16 برو" تبلغ 8.3 مم، يبلغ سمك "جالاكسي إس 25 إيدج" 5.8 مم.
ويتميز "آيفون 16 برو" بشاشة مقاس 6.3 بوصة ويزن 199 غرامًا. أما "جالاكسي إس 25 إيدج" فله شاشة مقاس 6.7 بوصة، لكنه أخف وزنًا بكثير، إذ يزن 163 غرامًا فقط.
ونظرًا لسمكه الرفيع واستخدامه التيتانيوم؛ يتميز "جالاكسي إس 25 إيدج" بنسبة حجم إلى وزن رائعة مقارنةً بالعديد من الهواتف الأخرى الأصغر حجمًا.
يُذكر أنه عند الإعلان عن هاتف "جالاكسي إس 25 إيدج"، صرّحت سامسونغ أن هذا الهاتف سيُسرّع الابتكارات المهمة في قطاع الهواتف المحمولة.
بمعنى آخر، من المتوقع أن يُلهم هاتف "إيدج" مُصنّعي الهواتف الذكية الآخرين لابتكار هواتف نحيفة وخفيفة الوزن.
في المقابل، تشير الشائعات إلى أن أبل تُطوّر جهازًا أنحف بكثير سيُسمى "آيفون17 Air"، ومن المُفترض أن تُطلقه في سبتمبر أيلول المقبل.
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