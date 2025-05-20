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تحذير.. اما التحديث أو توقف عن استخدام "غوغل كروم"

منوعات

2025-05-20 | 07:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير.. اما التحديث أو توقف عن استخدام &quot;غوغل كروم&quot;
573 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
حذرت غوغل من أن متصفح كروم معرض للهجوم، حيث سارعت إلى إصدار إصلاح لثغرة أمنية تُمكّن المخترق من سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتجاوز المصادقة متعددة العوامل.

إنها مشكلة حرجة، ومن الضروري إصلاحها فورًا، حتى أن الحكومة الأمريكية ألزمت جميع الموظفين الفيدراليين بالتحديث قبل الـ5 من حزيران المقبل.
وسواء كنت مستخدمًا منزليًّا أو مؤسسيًّا، فعليك فعل الشيء نفسه، أو التوقف عن استخدام كروم في حال عدم توفر التحديث.
وهذا يعني التحديث خلال الـ 16 يومًا المقبلة، أو التوقف عن استخدام متصفحك حتى يتم ذلك.
ونظرًا لطبيعة هذا التهديد، يجب على المستخدمين التحرك فورًا.
لذلك حثت وكالات أمن المعلومات والأمن السيبراني العالمية بشدة جميع المؤسسات والأفراد على تقليل تعرضها للهجمات الإلكترونية من خلال إعطاء الأولوية لمعالجة هذه الثغرة في الوقت المناسب، كجزء من إدارة الحماية الأمنية.
وتشكل هذه الثغرة الأمنية مخاطر جسيمة، بما في ذلك تسريب البيانات غير المصرح به؛ ما يعزز الحاجة الملحة إلى التخفيف من حدتها عبر التحقق من متصفح كروم الخاص بك بحثًا عن إشعار بتنزيل تحديث.
مع العلم أنه بعد التحديث، عليك إعادة تشغيل المتصفح لضمان تثبيته، وقم بذلك في أقرب وقت ممكن، ولا تدع عشرات علامات التبويب المفتوحة على الكمبيوتر الخاص بك لتعيقك، فهذه الثغرة الأمنية، من الضروري إصلاحها الآن.
وفي هذا السياق، أوضحت غوغل أنه عادةً ما يتم تثبيت التحديثات في الخلفية عند إغلاق متصفح الكمبيوتر وإعادة فتحه، ولكن إذا لم تُغلق المتصفح منذ فترة، فقد ترى أن هناك تحديثًا معلقًا.
وأكدت أن كروم يحفظ علامات التبويب والنوافذ المفتوحة، ويعيد فتحها تلقائيًّا عند إعادة تشغيله، إلا أن هذا لا ينطبق على علامات تبويب التصفح المتخفي التي لا تُفتح عند إعادة تشغيل كروم.
وتقول غوغل، إنه إذا كنت لا ترغب في إعادة التشغيل فورًا، فحدد "ليس الآن"؛ ما يعني أن التحديث سيُطبق في المرة التالية التي تُعيد فيها تشغيل كروم، ولكن نظرًا لأن هذا إصلاح لهجوم نشط، فلا يُنصح بذلك هذه المرة.
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