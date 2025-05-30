ما العلاقة بين كوابيس النوم والخرف؟

ويعرف العلماء منذ زمن طويل أن اضطرابات النوم القوية والممتدة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، لكن أجدد الأبحاث سلّطت الضوء على هذه الصلة.أظهر تحليل السجلات الطبية لأكثر من مليون شخص أن الأفراد الذين يعانون من مشاكل في النوم، والذين لم يُشخّصوا بأي خلل جسدي، معرضون أيضاً لخطر متزايد.وتشمل اضطرابات النوم "غير العضوية"، التي لا ترتبط بحالة فسيولوجية معروفة، الكوابيس، وأشكال الأرق وفرط النوم.ووُجد أن المصابين بهذه الاضطرابات أكثر عرضة بمرتين لتشخيص إصابتهم بالخرف الوعائي في مراحل متقدمة من العمر، وأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 67 في المائة ومرض باركنسون بنسبة 68 في المائة.وشملت الدراسة، التي أجرتها البريطانية، بيانات من ثلاثة بنوك حيوية تحتوي على سجلات أشخاص في المملكة المتحدة وفنلندا. قارن البحث أنماط نوم المشاركين بجيناتهم ونتائجهم الصحية على المدى الطويل.وصرحت سيموندز، وهي من مؤلفي الدراسة وخبيرة المعلومات الحيوية في معهد أبحاث الخرف بجامعة : "باستخدام بيانات البنوك الحيوية، حصلنا على سجلات زمنية تُوثّق متى عانى الأشخاص من اضطرابات النوم، ومتى شُخّصوا لاحقاً بمرض تنكسي عصبي - بدلاً من الاعتماد على الإبلاغ الذاتي".وتابعت: "نتائجنا مُقنعة، وتشير إلى زيادة واضحة في خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكّسية بعد اضطراب النوم، عبر ثلاث مجموعات بيانات كبيرة".وتوصل العلماء إلى أن الأشخاص غالباً ما يعانون من أعراض اضطرابات النوم لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل أن يبدأوا في رؤية أعراض الحالات العصبية التنكسية.