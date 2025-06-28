"غوغل" تطلق تطبيقا لتجربة الملابس

ويأتي هذا الإطلاق ضمن مبادرة "Google Labs"، وهي منصة تجريبية تتيح للمستخدمين استكشاف واختبار ميزات وتقنيات جديدة، بحسب صحيفة "إنديان إكسبريس".وقالت الشركة في بيان لها، إن التطبيق "يجعل من السهل والممتع رؤية أي إطلالة على نسخة رقمية متحركة من نفسك"، مما يوفر تجربة أكثر تفاعلية وواقعية لتجربة الملابس.وكانت خدمة التسوق من غوغل قد أعلنت الشهر الماضي عن ميزة تتيح للمستخدمين تجربة "مليارات قطع الملابس" من خلال تحميل صورة واحدة فقط.كما يُبنى تطبيق "Doppl" على هذه الإمكانيات، مضيفًا ميزات متقدمة مثل تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما يمنح المستخدمين تصورا مرئيا حيا لكيفية ظهور الزيّ عليهم.ويمكن للمستخدمين من خلال التطبيق حفظ إطلالاتهم المفضلة، واستعراضها لاحقًا، وحتى مشاركتها مع الآخرين. كما يمكنهم التقاط صورة لأي زي يُثير اهتمامهم، سواء من متجر محلي أو من مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التطبيق لمعاينة كيف سيبدو عليهم.بينما في الوقت الحالي، يدعم التطبيق تجربة عناصر مثل القمصان، السراويل، والفساتين، في حين أن عناصر مثل الأحذية، اللانجري، ملابس السباحة، والإكسسوارات غير متاحة بعد.ورغم ما يقدمه التطبيق من ميزات متقدمة، إلا أن "غوغل" أوضحت أن "Doppl" لا يزال في المرحلة التجريبية، وقد لا يكون دقيقًا في كل الحالات.كما يتوفر "Doppl" حاليًّا لمستخدمي "Android" و"iOS"، لكنه مقتصر على في ، ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول موعد أو نية توسيع توفره إلى أسواق أخرى.يُذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى لـ"غوغل" في هذا المجال، فقد أطلقت في عام 2023 تقنية لتجربة الملابس افتراضيًّا على نماذج بشرية متنوعة.