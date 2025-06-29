احذر.. ثغرة خطيرة في هاتفك

ويستخدم الهجوم تقنيات متقدمة تُمكّن من تجاوز أنظمة الحماية التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".ووصفت "غوغل" التحذير بـ"الجاد"، ويُسلّط الضوء على ضرورة تعطيل دعم شبكة الجيل الثاني (2G) لحماية الهواتف من رسائل نصية ضارة قد تفتح الباب أمام سرقة البيانات.ويعتمد الهجوم على أجهزة تُعرف باسم "مرسلات الرسائل النصية القصيرة" (SMS Blasters)، والتي تنشئ نقطة اتصال مزيفة تُجبر الهاتف على التواصل معها مباشرة، متجاوزة شركات الاتصالات.ولا يحتاج القراصنة إلى معرفة رقم هاتفك، بل يكفي تواجدك في منطقة مستهدفة - وغالبًا ما تكون أحياء ذات دخل مرتفع - لإرسال الرسائل الخبيثة.وقد دفعت هذه التهديدات سلطات بريطانية إلى إصدار تحذيرات، خصوصًا بعد القبض على أحد المهاجمين مؤخرًا، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تتجاوز آليات الحماية التي توفّرها شركات الاتصالات ضد الاحتيال والرسائل المزعجة.