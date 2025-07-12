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سلطات الكونغو تطلق خطة طوارئ صحية بسبب الكوليرا

منوعات

2025-07-12 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سلطات الكونغو تطلق خطة طوارئ صحية بسبب الكوليرا
29 شوهد

دعت السلطات والمنظمات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تنفيذ خطة شاملة لمكافحة انتشار وباء الكوليرا.

وفي ختام الأيام العلمية حول الأمراض المعدية التي نظمت في كينشاسا، وجه البروفيسور ديدييه بومبانغي، المدير العام المساعد للمعهد الوطني للصحة، نداءً عاجلاً إلى السلطات من أجل تفعيل الخطة متعددة القطاعات لاحتواء وباء الكوليرا، الذي يواصل انتشاره بشكل مقلق في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيًا مقلقًا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل أكثر من 33500 حالة إصابة مؤكدة في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أعلنه وزير الصحة العامة، روجيه كامبا، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة كينشاسا، بحسب إذاعة "راديو أوكابي" الكونغولي الناطق بالفرنسي.
وأوضح البروفيسور بومبانغي أن هذه الخطة، الموضوعة مسبقاً لمواجهة الأوبئة، تشمل مقاربات متكاملة تجمع بين القطاعات الصحية، البيئية، التعليمية، والإعلامية، لكنها "لا تزال حبيسة الأدراج" بسبب غياب التنسيق العملي والتمويل الكافي.
وأشار إلى أن مواجهة الكوليرا لا تتطلب فقط تدخلاً صحياً، بل تشمل أيضًا تحسين شبكات الصرف الصحي، تأمين مياه الشرب، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، مؤكداً أن التعامل مع الكوليرا كمسؤولية قطاع الصحة وحده "خطأ استراتيجي".
وجدد بومبانغي التحذير من تسارع وتيرة انتشار الوباء، الذي سجل أكثر من 33500 إصابة في 17 محافظة، مشدداً على أن “الوقت لم يعد في صالحنا”، وأن التأخر في اتخاذ إجراءات ميدانية منسقة “سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الوضع الصحي".
ودعا إلى تفعيل عاجل للتمويلات الطارئة، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن وزارات الصحة، البيئة، التعليم، والداخلية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وأوضح وزير الصحة العامة، روجيه كامبا أنه، وفقاً للبيانات المسجلة حتى الأسبوع السابع والعشرين من المتابعة الوبائية، تم رصد الإصابات في 17 محافظة، منها ثلاث محافظات جديدة دخلت خريطة الوباء لأول مرة: مونغالا، كويلو، وماي-ندومبي. وتتصدر محافظة تشوبو قائمة المناطق الأكثر تضرراً، تليها جنوب كيفو والعاصمة كينشاسا، التي تسجل بمفردها نحو 130 حالة أسبوعياً.
ولمواجهة هذا الوضع الطارئ، أعلن الوزير عن تشغيل ثلاثة مراكز علاج للكوليرا كانت نشطة بالفعل في كينشاسا، مع افتتاح مركزين جديدين يوم الخميس، وخطط لافتتاح ثمانية مراكز إضافية في الأيام القادمة. وأكد أن الحكومة بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة وضعت خطة طوارئ شاملة، تتضمن تعبئة الموارد الصحية والبشرية لمكافحة الوباء.
وشدّد الوزير كامبا على أهمية الوقاية الفردية والمجتمعية، مشيراً إلى أن "الكوليرا مرض ينتقل عبر الفم من خلال المياه أو الأغذية الملوثة"، داعياً المواطنين إلى غسل اليدين بانتظام، واستهلاك المياه النظيفة والأطعمة المطهية جيدًا.
وفي سياق متصل، ندد الوزير بضعف خدمات الصرف الصحي في بعض المناطق، خاصة حول الموانئ، حيث تُسجَّل ممارسات خطيرة مثل قضاء الحاجة في مياه النهر، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة العدوى.
دعت وزارة الصحة السكان إلى اليقظة التامة، واحترام قواعد النظافة الأساسية، وتحمل المسؤولية المجتمعية لاحتواء المرض. كما وعدت باتخاذ إجراءات فورية وعملية لوقف تمدد الوباء.

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