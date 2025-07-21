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5 حلول لمنع غطاء هاتفك الشفاف من التحول إلى اللون الأصفر
منوعات
2025-07-21 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
90 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
غالبًا ما يكون الغطاء الشفاف الجديد الخيار الأمثل لمشتري الهواتف الذكية، ومع ذلك، في غضون أسابيع قليلة، يتلاشى هذا المظهر الشفاف الجديد إلى لون أصفر بشع.
لكن لا داعي للقلق، فباتباع بعض العادات البسيطة، يمكنك إبطاء العملية والحفاظ على غطاء هاتفك نظيفًا ونقيًّا لفترة أطول.
تجنب أشعة الشمس
الأشعة فوق البنفسجية
هي أسوأ عدو لغطاء هاتفك. فهي تتفاعل مع مادة البلاستيك، وتتسبب في تأكسدها وتغير لونها.
لذلك أبق هاتفك بعيدًا عن عتبات النوافذ أو لوحات القيادة أو الطاولات المعرضة لأشعة الشمس.
وإذا كنت في الخارج، ضعه في جيبك أو حقيبتك عند عدم استخدامه.
ابتعد عن الحرارة
تسرِّع درجات الحرارة العالية التفاعلات الكيميائية نفسها التي يسرّعها
ضوء الشمس
وتحوّل لون الغطاء إلى الأصفر أيضًا.
لذلك؛ لا تترك هاتفك بالقرب من السخانات أو في السيارات الساخنة، أو تحت الوسائد أثناء الشحن. واشحنه دائمًا على سطح بارد وجيد التهوية.
الأيدي الدهنية
يمكن للعرق وزيوت الجلد والمستحضرات وبقايا الطعام أن تتلف بلاستيك غطاء هاتفك بمرور الوقت.
لذلك؛ اغسل يديك أو امسحهما جيدًا قبل استخدام هاتفك لفترات طويلة، خاصةً بعد وضع منتجات العناية بالبشرة أو تناول رقائق البطاطس.
إنها خطوة بسيطة تمنع اصفرار غطاء الهاتف على المدى الطويل.
نظفه جيدًا
اغسل غطاء هاتفك بالماء الدافئ والصابون مرة واحدة في الأسبوع. ولإزالة البقع، استخدم فرشاة ناعمة. ولا تستخدم المبيّض أو الكحول أبدًا.
كذلك، بدل بين عدة أغطية إذا كنت تملكها، فهذا يمنح كل غطاء فترة راحة ويطيل عمره الافتراضي.
نوعية الغطاء
عند شراء غطاء هاتف شفاف جديد، تأكد من النوعية التي ستحصل عليها.
فكلما كانت النوعية أفضل كلما كان الغطاء سيدوم فترة أطول دون تعرضه للاصفرار.
وعادة ما ترتبط النوعية بالسعر؛ لذلك يجب إيجاد توازن منطقي بين ما ستدفعه وما ستحصل عليه.
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