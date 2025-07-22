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ما علاقة عبد الحليم حافظ؟ راغب علامة يعلق على "الفيديو المشين"

منوعات

2025-07-22 | 08:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما علاقة عبد الحليم حافظ؟ راغب علامة يعلق على &quot;الفيديو المشين&quot;
140 شوهد

أكد الفنان راغب علامة أن الصورة المتداولة من إحدى حفلاته مؤخراً، والتي أثارت جدلاً واسعاً، تم التقاطها من زاوية خادعة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث لم يكن سوى لحظة عفوية من إحدى المعجبات، التي عبّرت عن سعادتها بالحفل.
وقال علامة: "الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق. المعجبة لم تكن مصرية، وكانت سعيدة بالحفل، وحاولت التعبير عن فرحتها. زاوية التصوير أوحت بأنها قبّلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة".
وأضاف، "أنا أتعامل مع جمهوري من الجنسين بنفس المودة، ولا أحرج أحداً. طريقتي لا تتضمن إهانة أو صدّ الجماهير، لكن ما حدث مسؤولية منظمي الحفل، كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر"، مضيفاً ساخراً: "كان لازم يحطوا أسلاك شائكة".
وأشار إلى أن الصورة التُقطت خلف الكواليس، وليس على المسرح كما أُشيع، وقال: "التقيت بالجمهور والتقطت صوراً مع الجميع. لا أتعامل بتعالٍ وأرفض أن أكون فناناً يبتعد عن جمهوره".
وأوضح أن الفتاة "سائحة عربية في مصر وكانت سعيدة بالحفل، وعبرت بطريقتها الخاصة"، مضيفاً، "كنت أحاول الوصول إلى السيارة، وكان الطريق ممتلئاً بالمعجبين، وأنا لا أحب التعامل بتعالٍ وأحب جمهوري، وهم يحبونني، ولا أفهم ما الخطأ فيما حدث".
وشدد علامة على أنه يبادل معجبيه نفس الحب، وأنه ليس من المفترض أن يطردهم أو يتعامل معهم بعنف، مؤكداً أن مسؤولية منعهم من الصعود إلى المسرح تعود إلى منظمي الحفل، لا إليه شخصياً، وقال مازحاً: "اعتبروني عبد الحليم حافظ أو سعاد حسني".
كما أشار إلى محبته لأجواء الساحل الشمالي، مؤكداً أنه تواصل مع نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، وشرح له حقيقة ما جرى، موضحاً أن الصورة لا تعكس الواقع.
من جانبه، قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، إن النقابة تتدخل حين ترى "وضعاً غير منضبط"، وذلك خلال تعليقه على قرار إيقاف راغب علامة مؤقتاً عن الغناء في مصر، بسبب الواقعة التي حدثت في حفله الأخير، والتي تضمنت صعود إحدى المعجبات إلى المسرح وتقبيله.
وأضاف في مداخلة هاتفية، "الوضع انتشر عبر السوشيال ميديا بشكل غير مستحب، وهذا ما يجبرني كرئيس نقابة على عرض الأمر على زملائي. الشكل العام لمصر، كبلد للفن الراقي، لا يجب أن يظهر بهذه الصورة".
وتابع: "لا أنكر أن راغب علامة أخ وصديق عمر منذ أكثر من 30 عاماً، وهو فنان كبير، وشرّف الحفل السياحي في الساحل الشمالي، لكن عندما يكون هناك سلوك غير منضبط، يجب مراجعته ومساءلته. هذا لا ينتقص من قيمته الفنية أو الشخصية".
وأكد كامل أن علامة تواصل معه بسرعة، وطلب منه أن تكون النقابة مسؤولة عن تنظيم الحفلات بشكل يحول دون صعود الفتيات إلى المسرح، وأبدى امتثاله لقرار النقابة واستعداده للمثول للتحقيق.
وكان نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل قد أعلن في بيان صحافي، الإثنين، إيقاف راغب علامة مؤقتاً عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق في الواقعة.
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