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400 ضحية في هجوم إلكتروني
منوعات
2025-07-23 | 11:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
ذكر باحثون في شركة "آي سيكيوريتي" إن هناك دلالات على تعرض حوالي 400 مؤسسة للاختراق بعد اكتشاف عملية تجسس إلكتروني كبيرة تركزت على برمجيات ضعيفة على خادم شركة "مايكروسوفت".
وقالت الشركة أن "هذا الرقم المستمد من إحصاء الآثار الرقمية المكتشفة أثناء فحص الخوادم التي تشغل إصدارات معرضة للخطر من برنامج SharePoint من
مايكروسوفت
".
وتقول "آي سيكيوريتي" إن هذا الكشف يأتي في الوقت الذي أعلن فيه عن تعرض 100 مؤسسة للهجوم في مطلع الأسبوع.
وتشير الشركة ومقرها في هولندا، إن العدد أقل على الأرجح من الحقيقي.
وقالت فايشا برنارد كبيرة خبراء الاختراق في شركة "Eye Security" والتي كانت من بين المنظمات الأولى التي أبلغت عن الخروقات: "هناك الكثير غيرها، لأن ليس كل متجهات الهجوم تركت آثارا يمكننا مسحها ضوئيا".
ولم تكشف بعد تفاصيل معظم الضحايا، ورفضت برنارد الكشف عن هوياتهم.
ووفق التقارير، فقد انطلقت حملة التجسس بعد فشل "مايكروسوفت" في إصلاح ثغرة أمنية بالكامل في برنامج خادم SharePoint الخاص بها، مما أدى إلى انطلاق حملة مكثفة لإصلاح الثغرة عند اكتشافها.
وزعمت كل من مايكروسوفت و"ألفابت" مالكة غوغل، أن قراصنة صينيين من بين المستغلين لهذه الثغرة، ونفت
بكين
هذا الادعاء.
وحذرت الحكومة الصينية من استخدام قضايا الأمن السيبراني للتشهير بها، عقب الهجمات الإلكترونية على برنامج "مايكروسوفت".
وقال قوه جيا كون المتحدث باسم
وزارة الخارجية الصينية
الأربعاء، إنهم ليسوا على دراية بالملابسات المحددة للهجمات.
وأضاف أن
الصين
تتصرف دائما وفق القانون الخاص بمكافحة أنشطة القرصنة الإلكترونية.
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