بسمة بوسيل تحسم الجدل بشأن عودتها لتامر حسني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موسكو تكشف: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات قياسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535132-638893193251168245.jpg
بسمة بوسيل تحسم الجدل بشأن عودتها لتامر حسني
منوعات
2025-07-28 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
حسمت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
الجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأنباء المتداولة عن عودتها للفنان المصري
تامر حسني
، مؤكدة أن ما يُروّج لا يمتّ للحقيقة بصلة.
وقالت بوسيل في تصريحات لإذاعة "نجوم إف إم"، ضمن برنامج "أجمد 7" مع الإعلامية جيهان عبدالله: "ليس ثمة امرأة ترغب في هدم بيتها، ففي البداية كنت أشعر بالحزن والأسى، لكن
مع مرور الوقت
تحسنت الأمور بيننا، وأصبح حال أولادنا أفضل."
وشددت بسمة على أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل وجود الأبناء، لكنها نفت بشكل قاطع أي عودة رسمية، مضيفة: "ما يتم تداوله حاليًا بشأن عودتنا مجرد شائعات عارية من
الصحة
، وإن حصل أي تطور بيننا، فسيُعلن بشكل مباشر وصريح، دون وسطاء أو تأويلات."
وجاءت تصريحات بسمة في وقت لا تزال فيه أنظار الجمهور المصري والعربي تتابع تطورات العلاقة بين الثنائي، التي شغلت الرأي العام منذ إعلان الطلاق رسميًا، وما تبعه من تراشق إعلامي وخلافات علنية، قبل أن تعود لغة الهدوء والتقدير لتطغى على المشهد، خاصة بعد أزمة مرض نجلهما "ياسين"، التي كانت بمثابة اختبار إنساني أعاد إحياء خيوط تواصل لم تنقطع تمامًا.
يذكر أن
تامر حسني
تزوج من
بسمة بوسيل
عام 2012، ولهما معا ثلاثة أطفال. وهم: تاليا وأمايا وآدم، إلا أنهما أعلنا انفصالها رسمياً في أبريل 2024.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بسمة بوسيل ورامز جلال في فيلم "بيج رامي"
02:23 | 2025-05-08
شاهد.. إطلالة جريئة لبسمة بوسيل وسط البحر
07:51 | 2025-07-25
زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما
05:25 | 2025-07-26
طهران تحسم الجدل بشأن قيام إسرائيل باستخدام اليورانيوم في هجماتها
06:23 | 2025-07-08
بسمة بوسيل
تامر حسني
مع مرور الوقت
المغربي
المغرب
الصحة
بوسي
مايا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
أمن
44.13%
06:11 | 2025-07-27
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
06:11 | 2025-07-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
19.32%
03:56 | 2025-07-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-27
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
19.11%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
رياضة
17.43%
06:44 | 2025-07-27
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
06:44 | 2025-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
من الأخير
بيان السفارة يشكو "النيران الصديقة" - من الأخير م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
Live Talk
هل من المنطق وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ - Live Talk - الحلقة ٨٢ | 2025
10:30 | 2025-07-28
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
اخترنا لك
وداعا للمكالمات المزعجة.. ميزة جديدة في أبل
13:50 | 2025-07-28
اكتشاف قد ينهي "تأتاة" اللسان
13:23 | 2025-07-28
اختراق تطبيق نسائي للمواعدة وتسريب 72 ألف صورة
11:50 | 2025-07-28
بعد طول غياب.. ظهور محزن لفيروز في وادع نجلها
10:44 | 2025-07-28
قفل الكمبيوتر من الهاتف عن بعد.. ميزة جديدة من مايكروسوفت
09:31 | 2025-07-28
دراسة تحدد عدد الخطوات المثالية لصحة الانسان
02:12 | 2025-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.