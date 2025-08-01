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لتحسين النوم والصحة... ما هي أفضل الأطعمة في المساء؟

منوعات

2025-08-01 | 04:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لتحسين النوم والصحة... ما هي أفضل الأطعمة في المساء؟
14 شوهد

يستمتع معظم الناس بتناول الوجبات الخفيفة في المساء، حيث يفضل التركيز دائمًا على الخيارات التي يسهل هضمها، وتساعد على تحسين النوم، وتوفر العناصر الغذائية اللازمة دون أن تكون ثقيلة.

كما أن اختيار نوع الطعام في هذا الوقت له تأثير كبير على جودة النوم وصحة الجسم بشكل عام. فبدلًا من اللجوء إلى الأطعمة الدسمة أو السكرية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم أو مشكلات هضمية، يمكن التركيز على خيارات صحية تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

لماذا يجب اختيار الطعام بعناية في المساء؟
عندما يقترب وقت النوم، تبدأ وظائف الجسم في التباطؤ، بما في ذلك عملية الهضم. تناول وجبة ثقيلة أو غير مناسبة في هذا الوقت قد يؤدي إلى الأرق، الانتفاخ، أو حتى الحموضة. لذا، من الأفضل اختيار أطعمة سهلة الهضم، وتحتوي على عناصر غذائية تساهم في تهدئة الجسم والعقل.

أطعمة صحية ومثالية في المساء
فيما يلي بعض من أفضل الخيارات التي يمكن تناولها مساءً:

1. الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات
يُعد الزبادي اليوناني غنيًا بالبروتينات وقليل السكريات. وعند إضافة التوت والمكسرات، تحصل على جرعة من مضادات الأكسدة، الألياف، والدهون الصحية. هذه التركيبة تساعد على الشعور بالشبع دون الإحساس بالثقل.

2. الشوفان مع الفواكه والمكسرات
الشوفان يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُحفز إفراز هرمون السيروتونين، وهو ما يعزز الاسترخاء. إضافة الفواكه والمكسرات تُحسّن من القيمة الغذائية وتمنح طعمًا مميزًا.

3. الجبن القريش مع الخضروات
مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم، كما أن محتواه المنخفض من الدهون يجعله خيارًا مثاليًا للمساء. يمكن تناوله مع خضروات مثل الخيار، الطماطم، أو الجزر.

4. السمك مع الخضروات المشوية
الأسماك، وخاصة الدهنية منها مثل السلمون أو الماكريل، تحتوي على أحماض أوميغا-3 والتربتوفان، وهما عنصران يدعمان صحة الدماغ ويعززان النوم. عند تناولها مع الخضروات المشوية، تحصل على وجبة مغذية وخفيفة.

5. البذور والمكسرات المحمصة
اللوز، الجوز، وبذور دوار الشمس غنية بالمغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم وتقليل القلق. تناول كمية معتدلة منها قبل النوم قد يكون مفيدًا.

أفضل المشروبات قبل النوم
- شاي البابونج
معروف بخصائصه المهدئة، وقد يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

- شاي زهرة الآلام (باشن فلاور)
شاي عشبي يساعد على تقليل القلق وتعزيز النوم العميق.

- عصير الكرز الحامض
يحتوي على الميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

نصائح إضافية لنوم أفضل
تجنب الكافيين والسكر قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.
اجعل وجبتك الأخيرة خفيفة ومتوازنة.
حافظ على روتين نوم ثابت.
اجعل غرفة النوم هادئة ومظلمة.


الاختيار الصحيح للطعام في المساء لا يساعد فقط على تحسين جودة النوم، بل ينعكس أيضًا على الصحة العامة للجسم. اجعل وجبتك المسائية فرصة لدعم جسمك بما يحتاجه، بدلاً من إرهاقه بأطعمة ثقيلة أو غير مفيدة.

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