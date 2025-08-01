لتحسين النوم والصحة... ما هي أفضل الأطعمة في المساء؟

كما أن اختيار نوع الطعام في هذا الوقت له تأثير كبير على جودة النوم وصحة الجسم بشكل عام. فبدلًا من إلى الأطعمة الدسمة أو السكرية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم أو مشكلات هضمية، يمكن التركيز على خيارات صحية تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.عندما يقترب وقت النوم، تبدأ وظائف الجسم في التباطؤ، بما في ذلك عملية الهضم. تناول وجبة ثقيلة أو غير مناسبة في هذا الوقت قد يؤدي إلى الأرق، الانتفاخ، أو حتى الحموضة. لذا، من الأفضل اختيار أطعمة سهلة الهضم، وتحتوي على عناصر غذائية تساهم في تهدئة الجسم والعقل.فيما يلي بعض من أفضل الخيارات التي يمكن تناولها مساءً:يُعد الزبادي اليوناني غنيًا بالبروتينات وقليل السكريات. وعند إضافة التوت والمكسرات، تحصل على من مضادات الأكسدة، الألياف، والدهون الصحية. هذه التركيبة تساعد على الشعور بالشبع دون الإحساس بالثقل.الشوفان يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُحفز إفراز هرمون السيروتونين، وهو ما يعزز الاسترخاء. إضافة الفواكه والمكسرات تُحسّن من القيمة الغذائية وتمنح طعمًا مميزًا.مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم، كما أن محتواه المنخفض من الدهون يجعله خيارًا مثاليًا للمساء. يمكن تناوله مع خضروات مثل الخيار، الطماطم، أو الجزر.الأسماك، وخاصة الدهنية منها مثل السلمون أو الماكريل، تحتوي على أحماض أوميغا-3 والتربتوفان، وهما عنصران يدعمان صحة الدماغ ويعززان النوم. عند تناولها مع الخضروات المشوية، تحصل على وجبة مغذية وخفيفة.اللوز، الجوز، وبذور دوار الشمس غنية بالمغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم وتقليل القلق. تناول كمية معتدلة منها قبل النوم قد يكون مفيدًا.- شاي البابونجمعروف بخصائصه المهدئة، وقد يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.- شاي زهرة الآلام (باشن فلاور)شاي عشبي يساعد على تقليل القلق وتعزيز النوم العميق.- عصير الكرز الحامضيحتوي على الميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.تجنب الكافيين والسكر قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.اجعل وجبتك الأخيرة خفيفة ومتوازنة.حافظ على روتين نوم ثابت.اجعل النوم هادئة ومظلمة.الاختيار الصحيح للطعام في المساء لا يساعد فقط على تحسين جودة النوم، بل ينعكس أيضًا على العامة للجسم. اجعل وجبتك المسائية فرصة لدعم جسمك بما يحتاجه، بدلاً من إرهاقه بأطعمة ثقيلة أو غير مفيدة.