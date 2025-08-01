عائلة الفنان الراحل لطفي لبيب تلغي مجلس العزاء

وكتبت ابنة الفنان على حسابها على " ": "أسرة الفنان لطفى لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك فى عزاء الفنان القدير، وتعلن انة تم الغاء عزاء يوم السبت الموافق 2 آب".شيّعت أسرة الفنان الكبير لبيب جثمانه ظهر أمس من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور كبير من محبيه وأصدقائه من الوسط الفني.وسادت أجواء من الحزن والانهيار داخل الكنيسة، حيث انهارت أرملة الفنان الراحل وبناته بالبكاء أثناء الصلاة على جثمانه، وسط محاولات من الأقارب لتهدئتهن، في مشهد جسّد حجم الفقد والألم الذي تعيشه الأسرة.وكانت الكنيسة قد استقبلت جثمان لطفي لبيب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لتُقام مراسم الصلاة الجنائزية، قبل التوجه لدفنه بمقابر الأسرة.وتوفي الفنان المصري الكبير لطفي لبيب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.وكان الفنان لطفي لبيب قد غادر المستشفى صباح يوم 17 تموز الجاري، بعد تحسن حالته بشكل طفيف. وقد طمأن الأطباء على وضعه الصحي في ذلك الوقت وسمحوا له بالمغادرة، مع توصيات بخضوعه لفترة نقاهة في المنزل.يعد الفنان لطفي لبيب من أبرز الوجوه في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في ، إذ يمتلك رصيدا يتجاوز 100 فيلم سينمائي، إلى جانب أكثر من 30 عملا دراميا، وقد اشتهر بأداء شخصيات متنوعة ومركبة، جمعت بين الكوميديا والدراما.من بين أبرز أدواره: شخصية السفير الإسرائيلي في فيلم "السفارة في "، وأدواره اللافتة في مسلسلات مثل "صاحب السعادة" و" "، والتي نالت استحسانا واسعا من الجمهور والنقاد.