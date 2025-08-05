أبل تبحث عن موظفين

وتعمل أبل على تطوير "محرك إجابات" خاص بها يعمل بالذكاء الاصطناعي.وبحسب التقارير، شكلت الشركة فريقًا جديدًا لتطوير تطبيق شبيه بتطبيق ChatGPT.ويعمل هذا الفريق الذي يقال إنه يسمى "الإجابات والمعرفة والمعلومات" على بناء "محرك إجابات" يمكنه الإجابة عن الأسئلة باستخدام معلومات من جميع أنحاء الويب.وليس من المعروف حتى الآن هل سيكون هذا تطبيقًا مستقلًا أم سيوفر إمكانيات بحث في سيري وسفاري ومنتجات أبل الأخرى؟تبحث عن موظفينوتشير التقارير أيضًا إلى أن أبل تعلن بالفعل عن وظائف في هذا الفريق، وتبحث تحديدًا عن متقدمين لديهم خبرة في برمجيات البحث وتطويرها.ويضم موقع أبل للوظائف أكثر من 12 وظيفة شاغرة لفريق العمل.وعلى سبيل المثال، تبحث أبل عن مهندس تعلم آلي للمساعدة في تحسين قدرة سيري على الإجابة عن أسئلة المجال الشخصي.ويذكر إعلان الوظيفة أن الفريق يطور نماذج لغوية ضخمة مسؤولة عن الإجابة عن أسئلة المستخدمين باستخدام مستنداتهم الشخصية مع إعطاء الأولوية للخصوصية.يذكر أن أبل كانت قد دمجت بالفعل ChatGPT في سيري، إلا أن تحديثًا أكثر تخصيصًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمساعد الصوتي قد تأجل مرارًا.والشيء الوحيد الذي أعلنت عنه أبل هو النسخة الأكثر تخصيصًا من سيري، والتي ستتمتع بفهم أفضل لسياق المستخدم الشخصي ووعي أكبر لفهم الشاشة.