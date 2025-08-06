نسف للاعتقاد السائد.. هل تؤثر السوشيال ميديا سلبا على الصحة النفسية؟

وأوضح ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة غنت الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الدراسات التي تم تحليلها وعددها 40 أظهرت نتائج متباينة بعدما أبلغ بعضها عن تأثيرات سلبية وأخرى عن تأثيرات إيجابية أو معدومة، دون وجود علاقة سببية واضحة بين استخدام وسائل التواصل والرفاه النفسي للمراهقين.وبيّنت الدراسة أن أغلب الأبحاث السابقة كانت قصيرة المدى ولم تتجاوز أياماً أو أسابيع، وهو ما لا يكفي لاستنتاج تأثيرات طويلة الأمد.وأشارت إلى ميل متكرر نحو افتراض أن لهذه الوسائل أثراً سلبياً بحتاً، رغم أن التأثير غالباً ما يكون محدوداً أو غير موجود أصلاً، وأكدت أهمية تحسين منهجيات البحث في هذا المجال مستقبلاً.ولفتت الدراسة إلى الغموض الكبير الذي يحيط بمفهوم "استخدام وسائل التواصل"، إذ لا تُوضح الكثير من الدراسات ما إذا كانت تقيس المنصات، أو الأجهزة، أو التفاعلات، أو نوعية المحتوى، أو طريقة الاستخدام.وشدد البروفيسور كوستر على أن ربط بشكل مباشر بأزمات النفسية لدى الشباب أمر غير مدعوم علمياً، رغم إقراره بأن بعض الأفراد قد يتأثرون سلباً في ظروف معينة، مثل من يعانون من ضعف في صورتهم الذاتية ويقارنون أنفسهم باستمرار بمنشورات الآخرين.